فيديو - فياريال كرّم رودري وخسر أمام مانشستر سيتي

فيديو - فياريال كرّم رودري وخسر أمام مانشستر سيتي
كرة القدم

2025-10-22 | 01:22
فيديو - فياريال كرّم رودري وخسر أمام مانشستر سيتي

خصّص فياريال تكريما دائما لنجمه السابق رودريغو هيرنانديز "رودري"

خصّص فياريال تكريما دائما لنجمه السابق رودريغو هيرنانديز "رودري" في ملعب لا سيراميكا، بإدراج اسمه وصورته على "الباسّيج غروك" (ممشى المشاهير) خارج مدرّج التريبيونا، في فعاليّة حضرها مسؤولو النادي قبل المواجهة في دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي.
وأعلن النادي الإسباني أن لاعب وسط مانشستر سيتي سيحصل أيضا على "الشارة الذهبية" تقديرا لمسيرته التي انطلقت من أكاديميته بين 2013 و2018. 
ووصف النادي هذه الخطوة بأنّها إدراج رسمي لرودري بين "أساطير فياريال"، مع الكشف عن بلاطة خزفيّة تحمل صورته واسمه، لتجاور أسماء بارزة مثل برونو سوريانو وسانتي كازورلا وغيرهما من رموز النادي.
وأكد بيان فياريال الذي خسر المباراة أمام ضيفه الانجليزي (0-2)، أنّ رودري انضم رسميا إلى ممشى المشاهير وتمّ منحه الشارة الذهبية على أرضية الملعب قبل انطلاق اللقاء.



فيديو - فياريال كرّم رودري وخسر أمام مانشستر سيتي

