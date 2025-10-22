فيديو - فياريال كرّم رودري وخسر أمام مانشستر سيتي

🇪🇸👑 Former Villarreal player Rodri now has a section dedicated to him at the Estadio Cerámica. Great touch before the Villarreal vs Manchester City match tonight! 💛 pic.twitter.com/e3CGSroulM — EuroFoot (@eurofootcom) October 21, 2025

خصّص تكريما دائما لنجمه السابق رودريغو "رودري" في ملعب لا سيراميكا، بإدراج اسمه وصورته على "الباسّيج غروك" (ممشى المشاهير) خارج مدرّج التريبيونا، في فعاليّة حضرها مسؤولو النادي قبل المواجهة في مع .وأعلن أن لاعب وسط سيتي سيحصل أيضا على "الشارة الذهبية" تقديرا لمسيرته التي انطلقت من أكاديميته بين 2013 و2018.ووصف النادي هذه الخطوة بأنّها إدراج رسمي لرودري بين "أساطير فياريال"، مع بلاطة خزفيّة تحمل صورته واسمه، لتجاور أسماء بارزة مثل برونو سوريانو وسانتي كازورلا وغيرهما من رموز النادي.وأكد بيان فياريال الذي خسر المباراة أمام ضيفه الانجليزي (0-2)، أنّ رودري انضم رسميا إلى ممشى المشاهير وتمّ منحه الشارة الذهبية على أرضية الملعب قبل انطلاق اللقاء.