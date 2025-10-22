فيديو - قرية صغيرة تصنع معجزة كرويّة

These were the scenes as Mjällby AIF, a Swedish club from a fishing village with just 1500 inhabitants became Swedish Champions, making it the first title in their history.



وثّق مقطعٌ مُتداول لحظاتٍ استثنائية من احتفالات جماهير ميالبي، النادي الآتي من قرية صيد لا يتجاوز سكانها نحو 1500 نسمة، بعدما حسم فريقهم أوّل لقب في تاريخه في الدوري (ألسفنسكان).وجاء التتويج إثر فوز ميالبي خارج أرضه على إيفك يوتيبوري (2-0)، ليبتعد بفرقٍ غير قابل للتعويض قبل ثلاث جولات من النهاية، ويكتب واحدةً من أكثر القصص إلهاما في الأوروبية هذا العام.المشاهد جاءت من داخل الملعب بعد صافرة نهاية المباراة، مدرجات تهتزّ بالأهازيج، أعلام صفراء تلوّح، ودموع فرح امتزجت باحتفالات فوق العشب الأخضر، في لحظات شبيهة بمعجزة عام 2016، باعتبارها من أكبر مفاجآت تاريخ الدوري السويدي.وبطبيعة الحال، فقد فتح هذا اللقب الباب أمام مشاركة ميالبي القارية عبر للعام المقبل.بهذا الإنجاز، يرتقي نادي القرية الصغيرة إلى مصاف أبطال ، مقدّما للكرة العالمية قصّة شغفٍ وتخطيطٍ ذكي يتجاوز قيود الميزانيات.