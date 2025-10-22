الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - قرية صغيرة تصنع معجزة كرويّة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - قرية صغيرة تصنع معجزة كرويّة
A-
A+

كرة القدم

2025-10-22 | 01:23
فيديو - قرية صغيرة تصنع معجزة كرويّة

النادي الآتي من قرية صيد لا يتجاوز سكانها نحو 1500 نسمة

وثّق مقطعٌ مُتداول لحظاتٍ استثنائية من احتفالات جماهير ميالبي، النادي الآتي من قرية صيد لا يتجاوز سكانها نحو 1500 نسمة، بعدما حسم فريقهم أوّل لقب في تاريخه في الدوري السويدي (ألسفنسكان).
وجاء التتويج إثر فوز ميالبي خارج أرضه على إيفك يوتيبوري (2-0)، ليبتعد بفرقٍ غير قابل للتعويض قبل ثلاث جولات من النهاية، ويكتب واحدةً من أكثر القصص إلهاما في الكرة الأوروبية هذا العام.
المشاهد جاءت من داخل الملعب بعد صافرة نهاية المباراة، مدرجات تهتزّ بالأهازيج، أعلام صفراء تلوّح، ودموع فرح امتزجت باحتفالات فوق العشب الأخضر، في لحظات شبيهة بمعجزة ليستر سيتي عام 2016، باعتبارها من أكبر مفاجآت تاريخ الدوري السويدي.
وبطبيعة الحال، فقد فتح هذا اللقب الغالي الباب أمام مشاركة ميالبي القارية عبر دوري أبطال أوروبا للعام المقبل.
بهذا الإنجاز، يرتقي نادي القرية الصغيرة إلى مصاف أبطال السويد، مقدّما للكرة العالمية قصّة شغفٍ وتخطيطٍ ذكي يتجاوز قيود الميزانيات.


مقالات ذات صلة

جيمي كوريـتون يواصل مشواره الكروي في سن الـ49
2025-08-01

جيمي كوريـتون يواصل مشواره الكروي في سن الـ49

مصنع ذخائر أميركي سُوي بالأرض! (فيديو)
2025-10-11

مصنع ذخائر أميركي سُوي بالأرض! (فيديو)

فيديو - اونانا يصنع تمريرة حاسمة في الدوري التركي !!
2025-09-21

فيديو - اونانا يصنع تمريرة حاسمة في الدوري التركي !!

فيديو - ميسي يُسجل ويصنع ويقود انتر ميامي لفوز جديد
2025-09-21

فيديو - ميسي يُسجل ويصنع ويقود انتر ميامي لفوز جديد

فيديو - قرية صغيرة تصنع معجزة كرويّة

رياضة

كرة القدم

ميالبي

الدوري السويدي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيرمين يكتب حصته في تاريخ دوري الأبطال
فيديو - فياريال كرّم رودري وخسر أمام مانشستر سيتي

اقرأ ايضا في كرة القدم

فان دير سار يفتتح ملاعب كرويف في جنوب أفريقيا
02:13

فان دير سار يفتتح ملاعب كرويف في جنوب أفريقيا

شارك في افتتاح ملعبين جديدين داخل تجمّعات سكنيّة في جنوب أفريقيا

02:13

فان دير سار يفتتح ملاعب كرويف في جنوب أفريقيا

شارك في افتتاح ملعبين جديدين داخل تجمّعات سكنيّة في جنوب أفريقيا

أزمة "المياه الساخنة" واعتذار أرسنال
02:11

أزمة "المياه الساخنة" واعتذار أرسنال

قدّم نادي أرسنال اعتذارا رسميا إلى أتلتيكو مدريد

02:11

أزمة "المياه الساخنة" واعتذار أرسنال

قدّم نادي أرسنال اعتذارا رسميا إلى أتلتيكو مدريد

هالاند يضيف لامبورغيني نادرة إلى مجموعته
02:10

هالاند يضيف لامبورغيني نادرة إلى مجموعته

رفع إرلينغ هالاند قيمة أسطول سيّاراته الفارهة إلى نحو 10.5 مليون جنيه استرليني

02:10

هالاند يضيف لامبورغيني نادرة إلى مجموعته

رفع إرلينغ هالاند قيمة أسطول سيّاراته الفارهة إلى نحو 10.5 مليون جنيه استرليني

اخترنا لك
فان دير سار يفتتح ملاعب كرويف في جنوب أفريقيا
02:13
أزمة "المياه الساخنة" واعتذار أرسنال
02:11
هالاند يضيف لامبورغيني نادرة إلى مجموعته
02:10
راشفورد يواصل السلسلة الناجحة مع برشلونة
02:08

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025