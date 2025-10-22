فيرمين يكتب حصته في تاريخ دوري الأبطال

دوّن فيرمين لوبيز اسمه في سجلّات مساء الثلاثاء، بعدما وقّع "هاتريك" قاد به لفوز كاسح على أولمبياكوس اليوناني في ملعب مونتجويك بنتيجة (6-1)، وبات أوّل لاعب إسباني من الفريق الكتالوني، يسجّل ثلاثية في مباراة واحدة في تاريخ البطولة القارية الأولى للأندية.

افتتح لوبيز التسجيل بعد عمل مميّز من ، ثم أضاف الهدف الثاني قبل الاستراحة بخمس دقائق ليضع برشلونة في موقع مُتحكِّم بالمواجهة.

وبعد طردٍ قلّص صفوف أولمبياكوس إلى عشرة لاعبين، تعاقب لامين يامال وماركوس راشفورد على إضافة مزيد من الأهداف، قبل أن يختتم لوبيز الليلة بهدفٍ رائع أكمل به ثلاثيته التاريخية.

مثّلت الأهداف ليلة مثاليّة للاعب الشاب في أوّل ظهور أساسي له منذ عودته من الإصابة، ما يعزّز حظوظه في دخول التشكيل الأساسي مجددا، حين يعود برشلونة إلى منافسات الأحد المقبل بزيارةٍ مرتقبة إلى لملاقاة .











