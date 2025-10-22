راشفورد يواصل السلسلة الناجحة مع برشلونة

واصل تألّقه مع ، إذ أصبح مساهما بهدفٍ (تسجيلا أو صناعة) في ثمانية من آخر تسع مباريات خاضها مع الفريق في مختلف المسابقات، في سلسلة تعكس استعادة مستواه تحت إشراف هانزي .

وخلال هذه السلسلة، سجّل راشفوورد خمسـة أهداف وقدّم خمس تمريرات حاسمة: ثنائية ضد أولمبياكوس وهدفا أمام ، وتمريرات حاسمة أمام وريال سوسيداد وريال أوفييدو وخيتافي وفالنسيا، إضافةً إلى ثنائية في شباك .

وتعزّزت أرقام الدولي الإنجليزي بفضل ثنائيته في الفوز الكبير على أولمبياكوس (6-1) في ، إلى جانب تمريراتٍ حاسمة ومساهماتٍ مؤثّرة في مباريات الدوري، ما يجعله عنصرا محوريا في أفكار فليك الهجومية.

وكانت تقارير قد أشارت قبل أيام إلى تحسّن مؤشرات راشفورد التكتيكية والبدنية مع برشلونة، وإشادة فليك بمرونته بين مركزَي والمهاجم الثاني، وهي عوامل تُفسّر استمرار نسق المساهمات الحالي.







