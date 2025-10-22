الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

راشفورد يواصل السلسلة الناجحة مع برشلونة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
راشفورد يواصل السلسلة الناجحة مع برشلونة
A-
A+

كرة القدم

2025-10-22 | 02:08
راشفورد يواصل السلسلة الناجحة مع برشلونة

واصل ماركوس راشفورد تألّقه مع برشلونة

واصل ماركوس راشفورد تألّقه مع برشلونة، إذ أصبح مساهما بهدفٍ (تسجيلا أو صناعة) في ثمانية من آخر تسع مباريات خاضها مع الفريق في مختلف المسابقات، في سلسلة تعكس استعادة مستواه تحت إشراف هانزي فليك.
وخلال هذه السلسلة، سجّل راشفوورد خمسـة أهداف وقدّم خمس تمريرات حاسمة: ثنائية ضد أولمبياكوس وهدفا أمام إشبيلية، وتمريرات حاسمة أمام باريس سان جيرمان وريال سوسيداد وريال أوفييدو وخيتافي وفالنسيا، إضافةً إلى ثنائية في شباك نيوكاسل.
وتعزّزت أرقام الدولي الإنجليزي بفضل ثنائيته في الفوز الكبير على أولمبياكوس (6-1) في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب تمريراتٍ حاسمة ومساهماتٍ مؤثّرة في مباريات الدوري، ما يجعله عنصرا محوريا في أفكار فليك الهجومية. 
وكانت تقارير قد أشارت قبل أيام إلى تحسّن مؤشرات راشفورد التكتيكية والبدنية مع برشلونة، وإشادة فليك بمرونته بين مركزَي الجناح والمهاجم الثاني، وهي عوامل تُفسّر استمرار نسق المساهمات الحالي.



مقالات ذات صلة

راشفورد يوقّع أوّل أهداف الإنجليز بقميص برشلونة أوروبيّا
2025-09-19

راشفورد يوقّع أوّل أهداف الإنجليز بقميص برشلونة أوروبيّا

ريفالدو يعلّق على انضمام ماركوس راشفورد الى برشلونة
2025-07-30

ريفالدو يعلّق على انضمام ماركوس راشفورد الى برشلونة

راغب علامة يقدّم حفلاً ناجحاً على مسرح قرطاج ويطرح أغنية جديدة
2025-09-08

راغب علامة يقدّم حفلاً ناجحاً على مسرح قرطاج ويطرح أغنية جديدة

أحلام توجه رسالة مؤثرة لـ أنغام بعد حفلها الناجح في لندن
2025-09-27

أحلام توجه رسالة مؤثرة لـ أنغام بعد حفلها الناجح في لندن

راشفورد يواصل السلسلة الناجحة مع برشلونة

رياضة

كرة القدم

ماركوس راشفورد

برشلونة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
هالاند يضيف لامبورغيني نادرة إلى مجموعته
فيرمين يكتب حصته في تاريخ دوري الأبطال

اقرأ ايضا في كرة القدم

فان دير سار يفتتح ملاعب كرويف في جنوب أفريقيا
02:13

فان دير سار يفتتح ملاعب كرويف في جنوب أفريقيا

شارك في افتتاح ملعبين جديدين داخل تجمّعات سكنيّة في جنوب أفريقيا

02:13

فان دير سار يفتتح ملاعب كرويف في جنوب أفريقيا

شارك في افتتاح ملعبين جديدين داخل تجمّعات سكنيّة في جنوب أفريقيا

أزمة "المياه الساخنة" واعتذار أرسنال
02:11

أزمة "المياه الساخنة" واعتذار أرسنال

قدّم نادي أرسنال اعتذارا رسميا إلى أتلتيكو مدريد

02:11

أزمة "المياه الساخنة" واعتذار أرسنال

قدّم نادي أرسنال اعتذارا رسميا إلى أتلتيكو مدريد

هالاند يضيف لامبورغيني نادرة إلى مجموعته
02:10

هالاند يضيف لامبورغيني نادرة إلى مجموعته

رفع إرلينغ هالاند قيمة أسطول سيّاراته الفارهة إلى نحو 10.5 مليون جنيه استرليني

02:10

هالاند يضيف لامبورغيني نادرة إلى مجموعته

رفع إرلينغ هالاند قيمة أسطول سيّاراته الفارهة إلى نحو 10.5 مليون جنيه استرليني

اخترنا لك
فان دير سار يفتتح ملاعب كرويف في جنوب أفريقيا
02:13
أزمة "المياه الساخنة" واعتذار أرسنال
02:11
هالاند يضيف لامبورغيني نادرة إلى مجموعته
02:10
فيرمين يكتب حصته في تاريخ دوري الأبطال
02:07

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025