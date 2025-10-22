الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
هالاند يضيف لامبورغيني نادرة إلى مجموعته
كرة القدم

2025-10-22 | 02:10
هالاند يضيف لامبورغيني نادرة إلى مجموعته

رفع إرلينغ هالاند قيمة أسطول سيّاراته الفارهة إلى نحو 10.5 مليون جنيه استرليني

رفع إرلينغ هالاند قيمة أسطول سيّاراته الفارهة إلى نحو 10.5 مليون جنيه استرليني، بعدما اقتنى لامبورغيني "هوراكان ستيراتو" جديدة بلون أخضر بقيمة تقارب 250 ألف جنيه استرليني، ، أي ما يعادل يومين من أجره فقط. 
هدّاف مانشستر سيتي، الذي يعيش واحدة من أفضل فترات مسيرته، شوهد وهو يغادر مقرّ تدريبات النادي خلف مقود النسخة ذات الـ602 حصانا، القادرة على بلوغ 62 ميل/ساعة في 3.4 ثانية، والمصمَّمة للاستخدام خارج الطرق المعبّدة مع محدودية إنتاجها إلى 1,499 وحدة فقط.
ورغم سعرها المرتفع، تبقى "ستيراتو" بعيدة عن أغلى سيارات النجم النرويجي، إذ انه يمتلك "بوغاتي توربيّون" بنحو 4 ملايين جنيه استرليني، وهي واحدة من 250 سيارة فقط، مزوّدة بمحرك هجين V16 بقوة 1,800 حصان يتسارع من 0 إلى 62 ميل/ساعة خلال ثانيتين، ويبلغ 124 ميل/ساعة في خمس ثوانٍ تقريبا.
الى جانب مرسيدس AMG-ONE بنحو 2.7 مليون جنيه استرليني، (275 وحدة فقط)، وفيراري مونزا SP2 بنحو 2.5 مليون (499 وحدة)، وفيراري 812 سوبرفاست كشف باللون الأصفر (320 ألفًا)، وأستون مارتن DBX (350 ألفاً)، ومرسيدس مايباخ (250 ألفًا)، وأودي RS6 أفانت (120 ألفًا)، وفورد شيلبي  F-150 (200 ألفاً)، فضلًا عن رولز رويس كولينان ورينج روفر سبورت للاستخدام اليومي.
ميدانياً، استعاد هالاند قدرته التهديفية هذا الموسم، إذ يتصدر سباق الحذاء الذهبي بـ11 هدفا في الدوري وثلاثية في دوري الأبطال، وقد أرجع جزءا من انتعاشه مؤخرا إلى دخوله مرحلة الأبوة.



