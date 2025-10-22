أزمة "المياه الساخنة" واعتذار أرسنال

قدّم نادي اعتذارا رسميا إلى بعد تعرّض غرف ملابس ملعب لعطلٍ تقني في نظام تسخين المياه خلال الحصة التدريبية للفريق الإسباني عشية مواجهة أمس في .

وبحسب تقارير متطابقة، أُبلِغ النادي بالمشكلة نحو الساعة 18:45 مساءً، قبل أن تُعالج خلال قرابة 40 دقيقة، غير أنّ بعثة أتلتيكو أنهت تدريباتها مبكرا وغادرت إلى الفندق للاستحمام، ما أثار استياءً واضحا داخل الوفد الإسباني.

وتقدّم أتلتيكو بشكوى رسمية إلى ، في حين وصف أرسنال الواقعة بـ"الاستثنائية" وشدّد على أنّ العطل مسّ مرافق الفريقين معا، وقد جرى التعامل معه سريعا.

وتشير لوائح البنية التحتية للملاعب لدى يويفا إلى وجوب توافر "حمّامات بمياه ساخنة" في غرف تبديل الملابس ضمن اشتراطات المباريات الأوروبية، بينما لا يتّضح تطبيقها حرفيا على حصص السابق، ما يجعل أيّ عقوبة محتملة غير مرجّحة.

وذكرت تقارير أنّ توقيت إصلاح الخلل تزامن تقريبا مع موعد نهاية الحصّة، لكنّ قرار أتلتيكو بالمغادرة كان قد اتُّخذ بالفعل، وسط أجواء مطرية أثّرت على سير التدريب.

وقدّم أرسنال اعتذاره "عن الإزعاج غير المقصود"، فيما سلّطت الواقعة الضوء على حساسيّة التجهيزات اللوجستيّة في الملاعب الحديثة عشيّة المباريات الكبرى، وما قد تُخلّفه من توترٍ إضافي قبل مواجهات مهمة في الدور الأوّل.










