فيديو - جرو يخطفُ الأضواء في الملعب

Even dogs are tired of soccer players' play-acting



During a match between Colombia's Atletico Junior and Deportivo Pereira, a cute pup invaded the pitch and seemed to mock soccer's overly dramatic antics pic.twitter.com/PGOjDx4zSL — RT (@RT_com) October 21, 2025

في لقطةٍ طريفةٍ خطفت اهتمام الجماهير، توقّف لقاءٌ حاسم على ملعب متروبوليتانو في بارانكيا – بين دي بارانكيا وديبورتيفو بيريرا، بعدما اقتحم جرو أرضية الملعب، وقلّد حركة سقوط أحد اللاعبين المصابين.بدأت اللقطة حين سقط مدافع بيريرا، فالمر باتشيكو، بقوّة عقب خطأٍ قاسٍ، لتُشهر البطاقة الحمراء في وجه دانييل لاعب جونيور، بينما توجّه الحكم ويلمار رولدان إلى شاشة الفيديو المساعد لمراجعة القرار.وخلال لحظات الترقّب، دخل الكلب الصغير إلى العشب الأخضر وتمدد بجوار باتشيكو في الوضعية نفسها، وكأنّه "يجري تجربة أداء" للانضمام إلى التشكيلة.المشهد الذي بدّد التوتّر في المدرّجات والملعب معا، أشاع موجة ضحك وابتسامات بين اللاعبين والجماهير، محوّلًا اللحظةً إلى فاصلٍ من الطرافة غير المتوقّعة.وخلال ساعات، انتشر الفيديو على منصّات التواصل الاجتماعي ليحصد آلاف المشاهدات والتعليقات، ويصبح حديث المباراة خارج الخطوط.