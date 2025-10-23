الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - جرو يخطفُ الأضواء في الملعب

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - جرو يخطفُ الأضواء في الملعب
A-
A+

كرة القدم

2025-10-23 | 01:15
فيديو - جرو يخطفُ الأضواء في الملعب

في لقطةٍ طريفةٍ خطفت اهتمام الجماهير

في لقطةٍ طريفةٍ خطفت اهتمام الجماهير، توقّف لقاءٌ حاسم على ملعب متروبوليتانو في بارانكيا – كولومبيا بين جونيور دي بارانكيا وديبورتيفو بيريرا، بعدما اقتحم جرو أرضية الملعب، وقلّد حركة سقوط أحد اللاعبين المصابين. 
بدأت اللقطة حين سقط مدافع بيريرا، فالمر باتشيكو، بقوّة عقب خطأٍ قاسٍ، لتُشهر البطاقة الحمراء في وجه دانييل ريفيرا لاعب جونيور، بينما توجّه الحكم ويلمار رولدان إلى شاشة الفيديو المساعد لمراجعة القرار.
وخلال لحظات الترقّب، دخل الكلب الصغير إلى العشب الأخضر وتمدد بجوار باتشيكو في الوضعية نفسها، وكأنّه "يجري تجربة أداء" للانضمام إلى التشكيلة.
المشهد الذي بدّد التوتّر في المدرّجات والملعب معا، أشاع موجة ضحك وابتسامات بين اللاعبين والجماهير، محوّلًا اللحظةً إلى فاصلٍ من الطرافة غير المتوقّعة.
وخلال ساعات، انتشر الفيديو على منصّات التواصل الاجتماعي ليحصد آلاف المشاهدات والتعليقات، ويصبح حديث المباراة خارج الخطوط.



مقالات ذات صلة

كيت ميدلتون تخطف الأضواء بلون شعر جديد
2025-09-05

كيت ميدلتون تخطف الأضواء بلون شعر جديد

أنغام تخطف الأضواء في أول ظهور لها بعد أزمتها الصحية
2025-08-30

أنغام تخطف الأضواء في أول ظهور لها بعد أزمتها الصحية

فيديو - مهارات اللاعب الشاب خطفت الأضواء في مباراة فالنسيا
2025-08-19

فيديو - مهارات اللاعب الشاب خطفت الأضواء في مباراة فالنسيا

بتسريحة جديدة.. كريستيانو رونالدو يخطف الأنظار (فيديو)
2025-10-17

بتسريحة جديدة.. كريستيانو رونالدو يخطف الأنظار (فيديو)

فيديو - جرو يخطفُ الأضواء في الملعب

رياضة

كرة القدم

جونيور دي بارانكيا

ديبورتيفو بيريرا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
برشلونة مديون بـ138 مليون جنيه لخمسة أندية
تحوّل لافت لڤينيسيوس جونيور

اقرأ ايضا في كرة القدم

مودريتش أهدى جميع لاعبي ميلان آيفون والسبب أغنية
01:19

مودريتش أهدى جميع لاعبي ميلان آيفون والسبب أغنية

أراد تجنب تقليد معتاد في ناديه الجديد

01:19

مودريتش أهدى جميع لاعبي ميلان آيفون والسبب أغنية

أراد تجنب تقليد معتاد في ناديه الجديد

صحيفة كتالونية تدّق ناقوس الخطر بشأن بيدري
01:19

صحيفة كتالونية تدّق ناقوس الخطر بشأن بيدري

لعب 48 مباراة متتالية دون توقف مع النادي والمنتخب

01:19

صحيفة كتالونية تدّق ناقوس الخطر بشأن بيدري

لعب 48 مباراة متتالية دون توقف مع النادي والمنتخب

ديش وماريناكيس .. من عداوة وتنافس الى قيادة مركب واحد
01:18

ديش وماريناكيس .. من عداوة وتنافس الى قيادة مركب واحد

بعد سبع سنوات من أمسية أوروبية مشحونة

01:18

ديش وماريناكيس .. من عداوة وتنافس الى قيادة مركب واحد

بعد سبع سنوات من أمسية أوروبية مشحونة

اخترنا لك
مودريتش أهدى جميع لاعبي ميلان آيفون والسبب أغنية
01:19
صحيفة كتالونية تدّق ناقوس الخطر بشأن بيدري
01:19
ديش وماريناكيس .. من عداوة وتنافس الى قيادة مركب واحد
01:18
برشلونة مديون بـ138 مليون جنيه لخمسة أندية
01:17

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025