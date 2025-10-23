الأخبار
برشلونة مديون بـ138 مليون جنيه لخمسة أندية

كرة القدم

2025-10-23 | 01:17
برشلونة مديون بـ138 مليون جنيه لخمسة أندية

على الرغم من التحسّن الكبير الذي طرأ على الأوضاع المادية

ذكرت مواقع إحصائية متخصصة أنه على الرغم من التحسّن الكبير الذي طرأ على الأوضاع المادية لنادي برشلونة الاسباني، الا أن المعاناة مستمرة، والأمور لا تزال في دائرة الشك.
وأشار حساب (Transfer News Live) على منصة إكس الى أن برشلونة مديون بنحو 138 مليون جنيه إسترليني لعدد من الأندية:
•    36.5 مليوناً إلى ليدز يونايتد الإنجليزي متبقية من صفقة انتقال البرازيلي رافينيا.
•    22 مليوناً إلى اشبيلية الاسباني متبقية من صفقة انتقال الفرنسي جول كوندي.
•    15.5 مليوناً الى لايبزيغ الألماني من صفقة انتقال الاسباني داني أولمو.
•    12 مليوناً الى مانشستر سيتي الإنجليزي من صفقة انتقال الاسباني فيران توريس.
•    8.5 مليوناً الى بايرن ميونيخ الالماني من صفقة انتقال البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
وترددت معلومات أن برشلونة سيكون مضطراً الى تسديد نحو 121 مليون جنيه إسترليني قبل نهاية الموسم تحت طائلة مواجهة مصاعب إضافية.



برشلونة مديون بـ138 مليون جنيه لخمسة أندية

رياضة

كرة القدم

برشلونة

مانشستر سيتي

