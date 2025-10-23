برشلونة مديون بـ138 مليون جنيه لخمسة أندية

ذكرت مواقع إحصائية متخصصة أنه على الرغم من التحسّن الكبير الذي طرأ على الأوضاع المادية لنادي برشلونة الاسباني
، الا أن المعاناة مستمرة، والأمور لا تزال في دائرة الشك.
وأشار حساب (Transfer News Live) على منصة إكس الى أن برشلونة مديون بنحو 138 مليون جنيه إسترليني لعدد من الأندية:
• 36.5 مليوناً إلى ليدز يونايتد
الإنجليزي متبقية من صفقة انتقال البرازيلي رافينيا.
• 22 مليوناً إلى اشبيلية الاسباني متبقية من صفقة انتقال الفرنسي جول كوندي.
• 15.5 مليوناً الى لايبزيغ الألماني من صفقة انتقال الاسباني داني أولمو.
• 12 مليوناً الى مانشستر سيتي
الإنجليزي من صفقة انتقال الاسباني فيران توريس.
• 8.5 مليوناً الى بايرن ميونيخ
الالماني من صفقة انتقال البولندي روبرت ليفاندوفسكي
.
وترددت معلومات أن برشلونة سيكون مضطراً الى تسديد نحو 121 مليون جنيه إسترليني قبل نهاية الموسم تحت طائلة مواجهة مصاعب إضافية.