برشلونة مديون بـ138 مليون جنيه لخمسة أندية

ذكرت مواقع إحصائية متخصصة أنه على الرغم من التحسّن الكبير الذي طرأ على الأوضاع المادية لنادي ، الا أن المعاناة مستمرة، والأمور لا تزال في دائرة الشك.

وأشار حساب (Transfer News Live) على منصة إكس الى أن برشلونة مديون بنحو 138 مليون جنيه إسترليني لعدد من الأندية:

• 36.5 مليوناً إلى ليدز الإنجليزي متبقية من صفقة انتقال البرازيلي رافينيا.

• 22 مليوناً إلى اشبيلية الاسباني متبقية من صفقة انتقال الفرنسي جول كوندي.

• 15.5 مليوناً الى لايبزيغ الألماني من صفقة انتقال الاسباني داني أولمو.

• 12 مليوناً الى الإنجليزي من صفقة انتقال الاسباني فيران توريس.

• 8.5 مليوناً الى الالماني من صفقة انتقال .

وترددت معلومات أن برشلونة سيكون مضطراً الى تسديد نحو 121 مليون جنيه إسترليني قبل نهاية الموسم تحت طائلة مواجهة مصاعب إضافية.







