بقرة تقتل لاعباً برازيلياً شاباً

تُوفّي لاعب البرازيلي الشاب يلانو

تُوفّي لاعب البرازيلي الشاب يلانو (20 عامًا) في حادث درّاجة نارية فجر الإثنين، بعدما اصطدم ببقرة كانت تعبر الطريق أثناء عودته إلى منزله عقب حضور حفلة عيد ميلاد والده.

وأظهرت لقطات كاميرات مراقبة لحظة ارتطام الدراجة بالحيوان الذي كان في منتصف الطريق، ما أدّى إلى سقوط يلانو على الإسفلت بقوة.

وأفادت الشرطة أن اللاعب فارق الحياة في الحال، مع استمرار التحقيق لتحديد الملابسات النهائية للحادث وأسبابه، بما في ذلك ظروف الطريق ونقاط عبور الماشية في المنطقة.

يلانو كان يلعب لفريق بياوي تحت 20 عاما، ويُعدّ من أبرز المواهب الهجومية في الإقليم، بعد محطات سابقة مع آلتوس وفلومينينسي بياوي.

توّج الراحل ببطولة ولاية بياوي عامي 2024 و2025، وكان يستعد للسفر مع الفريق للمشاركة في تحت 20 عاما.





