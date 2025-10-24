الأخبار
بقرة تقتل لاعباً برازيلياً شاباً

بقرة تقتل لاعباً برازيلياً شاباً
كرة القدم

2025-10-24 | 03:17
بقرة تقتل لاعباً برازيلياً شاباً

تُوفّي لاعب كرة القدم البرازيلي الشاب أنتوني يلانو

تُوفّي لاعب كرة القدم البرازيلي الشاب أنتوني يلانو (20 عامًا) في حادث درّاجة نارية فجر الإثنين، بعدما اصطدم ببقرة كانت تعبر الطريق أثناء عودته إلى منزله عقب حضور حفلة عيد ميلاد والده.
وأظهرت لقطات كاميرات مراقبة لحظة ارتطام الدراجة بالحيوان الذي كان في منتصف الطريق، ما أدّى إلى سقوط يلانو على الإسفلت بقوة.
وأفادت الشرطة أن اللاعب فارق الحياة في الحال، مع استمرار التحقيق لتحديد الملابسات النهائية للحادث وأسبابه، بما في ذلك ظروف الطريق ونقاط عبور الماشية في المنطقة.
يلانو كان يلعب لفريق بياوي تحت 20 عاما، ويُعدّ من أبرز المواهب الهجومية في الإقليم، بعد محطات سابقة مع آلتوس وفلومينينسي بياوي.
توّج الراحل ببطولة ولاية بياوي عامي 2024 و2025، وكان يستعد للسفر مع الفريق للمشاركة في كأس البرازيل تحت 20 عاما.


بقرة تقتل لاعباً برازيلياً شاباً

