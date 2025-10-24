واندا نارا تغازل إنزو فيرنانديز بشكل علني

يواجه إنزو فيرنانديز جدلا على الصعيد الشخصي

يواجه لاعب الدولي، إنزو فيرنانديز (24 عاما)، جدلا على الصعيد الشخصي بعد تداول رسالة وُصفت بأنها "غزلية" تلقّاها من نارا (38 عاما)، الإعلامية الأرجنتينية المعروفة ومقدّمة برنامج Celebrity MasterChef، والزوجة السابقة للاعب ماورو إيكاردي.

وتزداد حساسية الموقف، لأن زوجته فالنتينا سيرفانتس (25 عاما)، والدة طفليه، تشارك حاليّا في البرنامج نفسه كمُتنافسة.

تفاصيل المتداولة جاء فيها "رأيتُك في الحيّ قبل قليل، اكتب لي إن شئت"، وتشير المعطيات إلى أنّ فيرنانديز عرض الرسالة مباشرةً على فالنتينا دون الردّ عليها، وهو ما أثار بدوره استياء واندا.

وفي خضمّ الجدل، خرجت زوجة اللاعب لتبديد الشائعات، مؤكدة أنها اطّلعت على ما نُشر، وأنها لم ترَ رسائل متبادلة، مضيفةً أنّها لا تشاهد التلفاز وأن مقاطع البرنامج تصلها من العائلة، وأنها لم تُحمّل إنزو مسؤوليّة أمر من هذا النوع ولم تسأله عنه.

خلفية واندا نارا تعود إلى حضورها في المشهد الرياضي والترفيهي، بعد انفصالها عن ماكسي لوبيز عام 2013 ثم زواجها اللاحق من ماورو إيكاردي قبل طلاقهما العام الماضي، إضافةً إلى ارتباطات عاطفية أُثيرت حولها لاحقا.

ومن جهته، يرتبط فيرنانديز وفالنتينا بعلاقة بدأت منذ الطفولة، ولهما ابنة تبلغ خمس سنوات وابن يقترب من عامه الثاني، وقد مرا بفترة انفصال في تشرين الأوّل - أكتوبر الماضي قبل أن يعودا مطلع هذا العام.

وفي ظلّ استمرار تصوير البرنامج واهتمام وسائل التواصل الاجتماعي، يبقى تحت الأضواء مع حرصهما المُعلن على تجنّب تصعيدٍ يؤثّر على حياتهما العائلية.







