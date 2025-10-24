الأخبار
واندا نارا تغازل إنزو فيرنانديز بشكل علني

واندا نارا تغازل إنزو فيرنانديز بشكل علني
كرة القدم

2025-10-24 | 03:18
واندا نارا تغازل إنزو فيرنانديز بشكل علني

يواجه إنزو فيرنانديز جدلا على الصعيد الشخصي

يواجه لاعب تشيلسي الدولي، إنزو فيرنانديز (24 عاما)، جدلا على الصعيد الشخصي بعد تداول رسالة وُصفت بأنها "غزلية" تلقّاها من واندا نارا (38 عاما)، الإعلامية الأرجنتينية المعروفة ومقدّمة برنامج Celebrity MasterChef، والزوجة السابقة للاعب ماورو إيكاردي.
وتزداد حساسية الموقف، لأن زوجته فالنتينا سيرفانتس (25 عاما)، والدة طفليه، تشارك حاليّا في البرنامج نفسه كمُتنافسة.
تفاصيل الرسالة المتداولة جاء فيها "رأيتُك في الحيّ قبل قليل، اكتب لي إن شئت"، وتشير المعطيات إلى أنّ فيرنانديز عرض الرسالة مباشرةً على فالنتينا دون الردّ عليها، وهو ما أثار بدوره استياء واندا.
وفي خضمّ الجدل، خرجت زوجة اللاعب لتبديد الشائعات، مؤكدة أنها اطّلعت على ما نُشر، وأنها لم ترَ رسائل متبادلة، مضيفةً أنّها لا تشاهد التلفاز في المنزل وأن مقاطع البرنامج تصلها من العائلة، وأنها لم تُحمّل إنزو مسؤوليّة أمر من هذا النوع ولم تسأله عنه.
خلفية واندا نارا تعود إلى حضورها الطويل في المشهد الرياضي والترفيهي، بعد انفصالها عن ماكسي لوبيز عام 2013 ثم زواجها اللاحق من ماورو إيكاردي قبل طلاقهما العام الماضي، إضافةً إلى ارتباطات عاطفية أُثيرت حولها لاحقا.
ومن جهته، يرتبط فيرنانديز وفالنتينا بعلاقة بدأت منذ الطفولة، ولهما ابنة تبلغ خمس سنوات وابن يقترب من عامه الثاني، وقد مرا بفترة انفصال في تشرين الأوّل - أكتوبر الماضي قبل أن يعودا مطلع هذا العام.
وفي ظلّ استمرار تصوير البرنامج واهتمام وسائل التواصل الاجتماعي، يبقى الثنائي تحت الأضواء مع حرصهما المُعلن على تجنّب تصعيدٍ يؤثّر على حياتهما العائلية.



مقالات ذات صلة

إل-غانتي يفضح واندا نارا
2025-09-13

إل-غانتي يفضح واندا نارا

واندا نارا لماورو إيكاردي: أنت ابن حرام كبير !!
2025-08-06

واندا نارا لماورو إيكاردي: أنت ابن حرام كبير !!

إيكاردي في مرمى الفضائح ومعركة قضائية مع واندا نارا وصدام مع ابنتيه
2025-08-03

إيكاردي في مرمى الفضائح ومعركة قضائية مع واندا نارا وصدام مع ابنتيه

فيديو - مشادة عنيفة .. واندا نارا تتهم إعلامية بتلقي أموال من إيكاردي
2025-08-27

فيديو - مشادة عنيفة .. واندا نارا تتهم إعلامية بتلقي أموال من إيكاردي

واندا نارا تغازل إنزو فيرنانديز بشكل علني

رياضة

كرة القدم

تشيلسي

إنزو فيرنانديز

واندا نارا

الدوري الهولندي بلا تعادلٍ سلبي هذا الموسم
03:20

الدوري الهولندي بلا تعادلٍ سلبي هذا الموسم

للمرة الأولى في تاريخ الدوري الهولندي الممتاز

03:20

الدوري الهولندي بلا تعادلٍ سلبي هذا الموسم

للمرة الأولى في تاريخ الدوري الهولندي الممتاز

بقرة تقتل لاعباً برازيلياً شاباً
03:17

بقرة تقتل لاعباً برازيلياً شاباً

تُوفّي لاعب كرة القدم البرازيلي الشاب أنتوني يلانو

03:17

بقرة تقتل لاعباً برازيلياً شاباً

تُوفّي لاعب كرة القدم البرازيلي الشاب أنتوني يلانو

إدين دزيكو يكسر رقم العُمُر
03:14

إدين دزيكو يكسر رقم العُمُر

سجّل إدين دزيكو رقما تاريخيا في دوري المؤتمر الأوروبي

03:14

إدين دزيكو يكسر رقم العُمُر

سجّل إدين دزيكو رقما تاريخيا في دوري المؤتمر الأوروبي

الدوري الهولندي بلا تعادلٍ سلبي هذا الموسم
03:20
بقرة تقتل لاعباً برازيلياً شاباً
03:17
إدين دزيكو يكسر رقم العُمُر
03:14
مودريتش أهدى جميع لاعبي ميلان آيفون والسبب أغنية
2025-10-23

