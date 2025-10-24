الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

الدوري الهولندي بلا تعادلٍ سلبي هذا الموسم

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
الدوري الهولندي بلا تعادلٍ سلبي هذا الموسم
A-
A+

كرة القدم

2025-10-24 | 03:20
الدوري الهولندي بلا تعادلٍ سلبي هذا الموسم

للمرة الأولى في تاريخ الدوري الهولندي الممتاز

للمرة الأولى في تاريخ الدوري الهولندي الممتاز (الإرديفيزي)، لم تنتهِ أيّ من أول 80 مباراة في الموسم بتعادل سلبيّ.
وبذلك، سجّل الدوري سابقة لافتة، بعدما شهدت جميع المباريات حتى هذا الحد أهدافا، في مؤشرٍ على وتيرة هجومية مرتفعة وحضورٍ تهديفي متواصل منذ الجولة الافتتاحية.
وحتى منتصف تشرين الأول - أكتوبر 2025، يُعدّ هذا الرقم محطةً تاريخية في سجلات المسابقة التي اعتادت عبر مواسمها الطويلة تسجيل عدد من التعادلات السلبية في البدايات، قبل أن يفرض هذا الموسم اتجاها مختلفا.
يدعم هذا المعطى واقع النتائج المسجّلة خلال الجولات الماضية، إذ لم تُقفل أي مباراة دون أهداف، ما ألغى مبكرا المشهد التقليدي للتعادلات السلبية داخل جدول الترتيب.
كما ينعكس الأثر مباشرةً على مؤشرات المنافسة، سواء من حيث الفارق التهديفي أو ترتيب الفرق ذات النزعة الهجومية، مع استمرار توزيع النقاط على وقع مباريات مفتوحة نسبيا.
وتتواصل هذه السلسلة الفريدة كأبرز ملاحظة رقمية في انطلاقة الموسم الهولندي، على أن تتضح مع مرور الأسابيع قدرة الفرق على الحفاظ على الزخم الهجومي ذاته أو تسجيل أول تعادل سلبي لاحقًا.


مقالات ذات صلة

أرقام كارثية لأستون فيلا هذا الموسم
2025-09-23

أرقام كارثية لأستون فيلا هذا الموسم

هذا الموسم: برشلونة (13-7) ريال مدريد
2025-09-20

هذا الموسم: برشلونة (13-7) ريال مدريد

إيرلينغ هالاند وأرقام مذهلة هذا الموسم
2025-09-15

إيرلينغ هالاند وأرقام مذهلة هذا الموسم

لبنان: مؤشرات سلبية.. وتحقيق "الصخرة" مستمر!
2025-09-28

لبنان: مؤشرات سلبية.. وتحقيق "الصخرة" مستمر!

الدوري الهولندي بلا تعادلٍ سلبي هذا الموسم

رياضة

كرة القدم

الدوري الهولندي الممتاز

الإرديفيزي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
واندا نارا تغازل إنزو فيرنانديز بشكل علني

اقرأ ايضا في كرة القدم

واندا نارا تغازل إنزو فيرنانديز بشكل علني
03:18

واندا نارا تغازل إنزو فيرنانديز بشكل علني

يواجه إنزو فيرنانديز جدلا على الصعيد الشخصي

03:18

واندا نارا تغازل إنزو فيرنانديز بشكل علني

يواجه إنزو فيرنانديز جدلا على الصعيد الشخصي

بقرة تقتل لاعباً برازيلياً شاباً
03:17

بقرة تقتل لاعباً برازيلياً شاباً

تُوفّي لاعب كرة القدم البرازيلي الشاب أنتوني يلانو

03:17

بقرة تقتل لاعباً برازيلياً شاباً

تُوفّي لاعب كرة القدم البرازيلي الشاب أنتوني يلانو

إدين دزيكو يكسر رقم العُمُر
03:14

إدين دزيكو يكسر رقم العُمُر

سجّل إدين دزيكو رقما تاريخيا في دوري المؤتمر الأوروبي

03:14

إدين دزيكو يكسر رقم العُمُر

سجّل إدين دزيكو رقما تاريخيا في دوري المؤتمر الأوروبي

اخترنا لك
واندا نارا تغازل إنزو فيرنانديز بشكل علني
03:18
بقرة تقتل لاعباً برازيلياً شاباً
03:17
إدين دزيكو يكسر رقم العُمُر
03:14
مودريتش أهدى جميع لاعبي ميلان آيفون والسبب أغنية
2025-10-23

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025