الدوري الهولندي بلا تعادلٍ سلبي هذا الموسم

للمرة الأولى في تاريخ (الإرديفيزي)، لم تنتهِ أيّ من أول 80 مباراة في الموسم بتعادل سلبيّ.

وبذلك، سجّل الدوري سابقة لافتة، بعدما شهدت جميع المباريات حتى هذا الحد أهدافا، في مؤشرٍ على وتيرة هجومية مرتفعة وحضورٍ تهديفي متواصل منذ الجولة الافتتاحية.

وحتى منتصف تشرين الأول - أكتوبر 2025، يُعدّ هذا الرقم محطةً تاريخية في سجلات المسابقة التي اعتادت عبر مواسمها الطويلة تسجيل عدد من التعادلات السلبية في البدايات، قبل أن يفرض هذا الموسم اتجاها مختلفا.

يدعم هذا المعطى واقع النتائج المسجّلة خلال الجولات الماضية، إذ لم تُقفل أي مباراة دون أهداف، ما ألغى مبكرا المشهد التقليدي للتعادلات السلبية داخل جدول الترتيب.

كما ينعكس الأثر مباشرةً على مؤشرات المنافسة، سواء من حيث الفارق التهديفي أو ترتيب الفرق ذات النزعة الهجومية، مع استمرار توزيع النقاط على وقع مباريات مفتوحة نسبيا.

وتتواصل هذه السلسلة الفريدة كأبرز ملاحظة رقمية في انطلاقة الموسم ، على أن تتضح مع مرور الأسابيع قدرة الفرق على الحفاظ على الزخم الهجومي ذاته أو تسجيل أول تعادل سلبي لاحقًا.





