تقارير تحليلية: هل يعود كلوب إلى ليفربول؟

المخاوف تتزايد داخل إدارة تحت قيادة آرني

ذكر حساب "indykaila News" على منصة إكس، أن المخاوف تتزايد داخل إدارة تحت قيادة آرني ، بشأن آداء ونتائج الفريق.

وقال الحساب أن مناقشات جرت في بشأن خطط ، في حال فشل سلوت في تحسين الأمور قبل فترة الانتقالات الشتوية في الثاني - يناير المقبل.

وجاء ذلك بعد أن تلقى فريق المدرب الهولندي أربع هزائم متتالية في ، وذكرت تقارير "تحليلية" مزاعم مفاجئة بأن الألماني يورغن كلوب، المدرب الأسطوري السابق لليفربول، قد يكون منفتحاً على العودة.

لكن الحساب المذكور، أكد أنه لم يتم إجراء أي اتصال رسمي مع كلوب، الذي يعمل حالياً كرئيس لقسم العالمية في شركة "ريد بول".

وكان كلوب أكد بنفسه إمكانية عودته إلى "أنفيلد" في ، إذ رد في حوار في "قلت من قبل إنني لن أدرب أي فريق آخر في ، لذا إن عدت يوما فسيكون إلى ليفربول، نظريا، هذا ممكن".







