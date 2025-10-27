الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تقارير تحليلية: هل يعود كلوب إلى ليفربول؟

تقارير تحليلية: هل يعود كلوب إلى ليفربول؟
كرة القدم

2025-10-27 | 00:52
تقارير تحليلية: هل يعود كلوب إلى ليفربول؟

المخاوف تتزايد داخل إدارة ليفربول تحت قيادة الهولندي آرني سلوت

ذكر حساب "indykaila News" على منصة إكس، أن المخاوف تتزايد داخل إدارة ليفربول تحت قيادة الهولندي آرني سلوت، بشأن آداء ونتائج الفريق.
وقال الحساب أن مناقشات جرت في مجلس الإدارة بشأن خطط الطوارئ، في حال فشل سلوت في تحسين الأمور قبل فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني - يناير المقبل.
وجاء ذلك بعد أن تلقى فريق المدرب الهولندي أربع هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذكرت تقارير "تحليلية" مزاعم مفاجئة بأن الألماني يورغن كلوب، المدرب الأسطوري السابق لليفربول، قد يكون منفتحاً على العودة.
لكن الحساب المذكور، أكد أنه لم يتم إجراء أي اتصال رسمي مع كلوب، الذي يعمل حالياً كرئيس لقسم كرة القدم العالمية في شركة "ريد بول".
وكان كلوب أكد بنفسه إمكانية عودته إلى "أنفيلد" في المستقبل، إذ رد في حوار في بودكاست "قلت من قبل إنني لن أدرب أي فريق آخر في إنجلترا، لذا إن عدت يوما فسيكون إلى ليفربول، نظريا، هذا ممكن".



تقارير تحليلية: هل يعود كلوب إلى ليفربول؟

رياضة

كرة القدم

ليفربول

آرني سلوت

يورغن كلوب

Aljadeed
