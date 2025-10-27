هارتس يكسر سطوة سيلتيك ورينجرز على الدوري الإسكتلندي

تصدر نادي هارتس الدوري الإسكتلندي الممتاز
بفرق ثماني نقاط، محافظاً على سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم.
ويعود أخر مرة فاز فيها ناد غير سيلتيك أو رينجرز
بلقب الدوري الى 40 عاماً، ويقال إن شركة تحليلات النادي، المملوكة لرجل الأعمال توني
بلوم، أحدثت نقلة نوعية في مسيرته، حيث أسهمت في انتقاء تعاقدات النادي مع 11 لاعباً جديداً خلال الصيف من مختلف أنحاء أوروبا
.
وإلى تعادل واحد مع مذرويل (3-3)، سجل هارتس انتصارات على أبردين
(2-0) ودندي يونايتد
(3-2) وليفينغستون (2-1) ورينجرز (2-0) وفالكيرك (3-0) وهيبيرنيان (1-0) وكيلمارنوك (3-0)، وتوجها أمس الأحد بهزيمة سيلتيك (3-1).
وسجل هارتس خلال هذه المسيرة حتى الآن 22 هدفاً وتلقى سبعة فقط، وهو يتصدر الدوري برصيد 25 نقطة، بفرق ثماني نقاط عن سيلتيك الوصيف.