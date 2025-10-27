الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

هارتس يكسر سطوة سيلتيك ورينجرز على الدوري الإسكتلندي

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
هارتس يكسر سطوة سيلتيك ورينجرز على الدوري الإسكتلندي
A-
A+

كرة القدم

2025-10-27 | 00:54
هارتس يكسر سطوة سيلتيك ورينجرز على الدوري الإسكتلندي

تصدر نادي هارتس الدوري الإسكتلندي الممتاز بفرق ثماني نقاط

تصدر نادي هارتس الدوري الإسكتلندي الممتاز بفرق ثماني نقاط، محافظاً على سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم.
ويعود أخر مرة فاز فيها ناد غير سيلتيك أو رينجرز بلقب الدوري الى 40 عاماً، ويقال إن شركة تحليلات النادي، المملوكة لرجل الأعمال توني بلوم، أحدثت نقلة نوعية في مسيرته، حيث أسهمت في انتقاء تعاقدات النادي مع 11 لاعباً جديداً خلال الصيف من مختلف أنحاء أوروبا.
وإلى تعادل واحد مع مذرويل (3-3)، سجل هارتس انتصارات على أبردين (2-0) ودندي يونايتد (3-2) وليفينغستون (2-1) ورينجرز (2-0) وفالكيرك (3-0) وهيبيرنيان (1-0) وكيلمارنوك (3-0)، وتوجها أمس الأحد بهزيمة سيلتيك (3-1).
وسجل هارتس خلال هذه المسيرة حتى الآن 22 هدفاً وتلقى سبعة فقط، وهو يتصدر الدوري برصيد 25 نقطة، بفرق ثماني نقاط عن سيلتيك الوصيف.



مقالات ذات صلة

إدين دزيكو يكسر رقم العُمُر
2025-10-24

إدين دزيكو يكسر رقم العُمُر

إيرلينغ هالاند يكسر رقما تاريخيا
2025-09-19

إيرلينغ هالاند يكسر رقما تاريخيا

الدوري الهولندي بلا تعادلٍ سلبي هذا الموسم
2025-10-24

الدوري الهولندي بلا تعادلٍ سلبي هذا الموسم

فيديو - هدف كوميدي في الدوري المصري
2025-10-22

فيديو - هدف كوميدي في الدوري المصري

هارتس يكسر سطوة سيلتيك ورينجرز على الدوري الإسكتلندي

رياضة

كرة القدم

هارتس

سيلتيك

رينجرز

الدوري الإسكتلندي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
استدعاء ابن تياغو سيلفا إلى معسكر منتخب أوروبي
تقارير تحليلية: هل يعود كلوب إلى ليفربول؟

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - لاعب وحيد سجل في جميع الدوريات العشرة الأولى في إنجلترا
01:09

فيديو - لاعب وحيد سجل في جميع الدوريات العشرة الأولى في إنجلترا

اللاعب الوحيد الذي سجل في جميع الدوريات العشرة الأولى في إنجلترا

01:09

فيديو - لاعب وحيد سجل في جميع الدوريات العشرة الأولى في إنجلترا

اللاعب الوحيد الذي سجل في جميع الدوريات العشرة الأولى في إنجلترا

فيديو - نجل المدافع السابق يُسجل "هاتريك" في "ميني ميرسيسايد"
01:08

فيديو - نجل المدافع السابق يُسجل "هاتريك" في "ميني ميرسيسايد"

سجل لاعب مميز "هاتريك" في "ميني ميرسيسايد ديربي"

01:08

فيديو - نجل المدافع السابق يُسجل "هاتريك" في "ميني ميرسيسايد"

سجل لاعب مميز "هاتريك" في "ميني ميرسيسايد ديربي"

استدعاء ابن تياغو سيلفا إلى معسكر منتخب أوروبي
00:55

استدعاء ابن تياغو سيلفا إلى معسكر منتخب أوروبي

في خطوة أولى ضمن مسيرته الناشئة

00:55

استدعاء ابن تياغو سيلفا إلى معسكر منتخب أوروبي

في خطوة أولى ضمن مسيرته الناشئة

اخترنا لك
فيديو - لاعب وحيد سجل في جميع الدوريات العشرة الأولى في إنجلترا
01:09
فيديو - نجل المدافع السابق يُسجل "هاتريك" في "ميني ميرسيسايد"
01:08
استدعاء ابن تياغو سيلفا إلى معسكر منتخب أوروبي
00:55
تقارير تحليلية: هل يعود كلوب إلى ليفربول؟
00:52

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025