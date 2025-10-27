استدعاء ابن تياغو سيلفا إلى معسكر منتخب أوروبي

في خطوة أولى ضمن مسيرته الناشئة



تلقّى إياغو سيلفا، نجل قائد السابق تياغو سيلفا، أول استدعاء له إلى معسكر منتخب إنجلترا تحت 15 عاماً، في خطوة أولى ضمن مسيرته الناشئة، وهي دعوة تخصّ معسكراً تدريبياً لمنتخب الفئات السنية، وليست مباراة دولية رسمية، ما يعني أنها لا تُقيّد اللاعب على مستوى المستقبلي للمنتخبات الوطنية.

يأتي هذا التطوّر مستنداً إلى مسار أهلية معروف داخل اتفاق الاتحادات الأربع، إذ تُتيح اللائحة للاعبين الذين تلقّوا خمس التعليم قبل سن 18 داخل إقليم إحدى الاتحادات أن يصبحوا مؤهلين لتمثيلها على مستوى الفئات السنية، وهو ما يشرح إمكانية استدعاء إياغو رغم كونه برازيلياً.

على صعيد الأندية، يواصل إياغو مشواره ضمن فرق المراحل السنية في تشيلسي، فيما يبرز شقيقه الأكبر إيساغو أيضاً، ضمن فريق تحت 18 عاماً، وقد شملته مؤخراً قائمة تشيلسي «B» لدوري أبطال تحسّباً للاحتياجات الطارئة، ما يعكس ثقة النادي بمواهب عائلة سيلفا الشابة.

جدير بالذكر أن هذه الدعوة لا تُغلق الباب أمام تمثيل البرازيل مستقبلًا، فلوائح الأهلية الدولية تسمح للاعبين بتبديل خياراتهم في المراحل السنية، طالما لم يخوضوا مباراة تنافسية مع المنتخب الأول، وعليه، يُعدّ انضمام إياغو إلى معسكر إنجلترا خطوة تطويرية يمكن أن تُعزّز خبرته وخياراته لاحقاً، من دون أن تحسم وجهته النهائية على مستوى المنتخبات.









