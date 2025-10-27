فيديو - لاعب وحيد سجل في جميع الدوريات العشرة الأولى في إنجلترا

50 year old Jamie Cureton becomes the only player to have scored in all of England’s top 10 tiers!!



He scored his first ever goal for Kings Park Rangers at Non-League Step 6.pic.twitter.com/u7OmcOZ4Tm — Ollie Bayliss (@Ollie_Bayliss) October 26, 2025

أصبح جيمي كوريتون، البالغ من العمر 50 عاماً، اللاعب سجل في جميع الدوريات العشرة الأولى في ، حين خطّ أول هدف له مع كينغز بارك رينجرز، في المرحلة السادسة من الشرقية، ما أسهم الهدف في فوز فريقه (4-1) على هاسيندايل وهيليسدون روفرز.ولعب كوريتون مع العديد من الأندية مثل بورنموث ونورويتش وبريستول سيتي وكوينز بارك رينجرز وبارنسلي وريدنغ.كينغز بارك رينجرز، هو نادٍ إنجليزي، تأسس في أيار - 2023، وحقق صعودين متتاليين، حيث حل وصيفًا لدوري إسيكس وسوفولك الحدودي في الدرجة الأولى موسم 2023-2024، وفاز بدوري الحدود موسم 2024-2025.وتأهل كينغز بارك رينجرز إلى المرحلة السادسة (المستوى العاشر) من نظام الدوري الوطني لأول مرة، وبات يلعب في دوري المقاطعات الشرقية، الأول ، على ملعب بلاكهاوس لين، المشترك مع كورنارد .