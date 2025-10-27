فيديو - لاعب وحيد سجل في جميع الدوريات العشرة الأولى في إنجلترا

أصبح جيمي كوريتون، البالغ من العمر 50 عاماً، اللاعب الوحيد الذي
سجل في جميع الدوريات العشرة الأولى في إنجلترا
، حين خطّ أول هدف له مع كينغز بارك رينجرز، في المرحلة السادسة من دوري المقاطعات
الشرقية، ما أسهم الهدف في فوز فريقه (4-1) على هاسيندايل وهيليسدون روفرز.
ولعب كوريتون مع العديد من الأندية مثل بورنموث ونورويتش وبريستول سيتي وكوينز بارك رينجرز وبارنسلي وريدنغ.
كينغز بارك رينجرز، هو نادٍ إنجليزي، تأسس في أيار - مايو
2023، وحقق صعودين متتاليين، حيث حل وصيفًا لدوري إسيكس وسوفولك الحدودي في الدرجة الأولى موسم 2023-2024، وفاز بدوري الحدود الممتاز
موسم 2024-2025.
وتأهل كينغز بارك رينجرز إلى المرحلة السادسة (المستوى العاشر) من نظام الدوري الوطني لأول مرة، وبات يلعب في دوري المقاطعات الشرقية، القسم
الأول الشمالي
، على ملعب بلاكهاوس لين، المشترك مع كورنارد يونايتد
.