فيديو - لاعب وحيد سجل في جميع الدوريات العشرة الأولى في إنجلترا

فيديو - لاعب وحيد سجل في جميع الدوريات العشرة الأولى في إنجلترا
كرة القدم

2025-10-27 | 01:09
فيديو - لاعب وحيد سجل في جميع الدوريات العشرة الأولى في إنجلترا

اللاعب الوحيد الذي سجل في جميع الدوريات العشرة الأولى في إنجلترا

أصبح جيمي كوريتون، البالغ من العمر 50 عاماً، اللاعب الوحيد الذي سجل في جميع الدوريات العشرة الأولى في إنجلترا، حين خطّ أول هدف له مع كينغز بارك رينجرز، في المرحلة السادسة من دوري المقاطعات الشرقية، ما أسهم الهدف في فوز فريقه (4-1) على هاسيندايل وهيليسدون روفرز.
ولعب كوريتون مع العديد من الأندية مثل بورنموث ونورويتش وبريستول سيتي وكوينز بارك رينجرز وبارنسلي وريدنغ.
كينغز بارك رينجرز، هو نادٍ إنجليزي، تأسس في أيار - مايو 2023، وحقق صعودين متتاليين، حيث حل وصيفًا لدوري إسيكس وسوفولك الحدودي في الدرجة الأولى موسم 2023-2024، وفاز بدوري الحدود الممتاز موسم 2024-2025.
وتأهل كينغز بارك رينجرز إلى المرحلة السادسة (المستوى العاشر) من نظام الدوري الوطني لأول مرة، وبات يلعب في دوري المقاطعات الشرقية، القسم الأول الشمالي، على ملعب بلاكهاوس لين، المشترك مع كورنارد يونايتد.



فيديو - لاعب وحيد سجل في جميع الدوريات العشرة الأولى في إنجلترا

رياضة

كرة القدم

جيمي كوريتون

كينغز بارك رينجرز

