فضيحة مدوّية في كرة القدم التركية

فتح تحقيقاً شاملاً بشأن

فتح تحقيقاً شاملاً بشأن ، بعدما قام رئيسه إبراهيم حاجي عثمان بإعلان صادم أمس الاثنين، حين قال إن 152 حكما شاركوا في مراهنات على المباريات.

وقال أوغلو "اعتبارا ، ستبدأ لجنتنا التأديبية الإجراءات اللازمة، وستصدر إحالات في القريب، وستفرض المناسبة".

وجاء على الموقع الرسمي للاتحاد أن سبعة من هؤلاء، هم من حكام المستوى الأول، و15 منهم هم من مساعدي الحكام من المستوى الأول أيضا.

وأكد الموقع أنه "بحسب البيانات التي تلقاها ، فإن 371 من أصل 571 حكما يديرون مباريات الدوريات المحترفة، يمتلكون حسابات مراهنات".

وأشار الموقع الى أن حكما واحدا فقط وضع رهانات على 18 ألف و227 مباراة، فيما راهن عشرة حكام على أكثر من عشرة آلاف مباراة، ووضع اثنان وأربعون حكما رهانات على أكثر من ألف مباراة".







