فضيحة مدوّية في كرة القدم التركية

فتح الاتحاد التركي لكرة القدم
تحقيقاً شاملاً بشأن الحكام
، بعدما قام رئيسه إبراهيم حاجي عثمان أوغلو
بإعلان صادم أمس الاثنين، حين قال إن 152 حكما شاركوا في مراهنات على المباريات.
وقال أوغلو "اعتبارا من اليوم
، ستبدأ لجنتنا التأديبية الإجراءات اللازمة، وستصدر إحالات في المستقبل
القريب، وستفرض العقوبات
المناسبة".
وجاء على الموقع الرسمي للاتحاد التركي لكرة القدم
أن سبعة من هؤلاء، هم من حكام المستوى الأول، و15 منهم هم من مساعدي الحكام من المستوى الأول أيضا.
وأكد الموقع أنه "بحسب البيانات التي تلقاها الاتحاد
، فإن 371 من أصل 571 حكما يديرون مباريات الدوريات المحترفة، يمتلكون حسابات مراهنات".
وأشار الموقع الى أن حكما واحدا فقط وضع رهانات على 18 ألف و227 مباراة، فيما راهن عشرة حكام على أكثر من عشرة آلاف مباراة، ووضع اثنان وأربعون حكما رهانات على أكثر من ألف مباراة".