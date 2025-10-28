الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
يامال يخطط لشراء قصر بيكيه والسير على خطاه

يامال يخطط لشراء قصر بيكيه والسير على خطاه
كرة القدم

2025-10-28 | 01:32
يامال يخطط لشراء قصر بيكيه والسير على خطاه

يعتزم إنفاق نحو 11 مليون يورو لشراء عقار فاخر في برشلونة

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية، أن لامين يامال، لاعب برشلونة الشاب، يعتزم إنفاق نحو 11 مليون يورو، لشراء عقار فاخر في برشلونة، كان سابقاً منزلاً لجيرارد بيكيه وطليقته المغنية العالمية شاكيرا، قبل عرضه للبيع في العام 2022.
واشارت صحيفة "إل بايس" الإسبانية، إلى أن يامال مهتم بشراء العقار الذي بني في العام 2012 على مساحة 3800 متر مربع، ويتضمن منزلا رئيسيا ووحدتين سكنيتين إضافيتين ومسبحين داخلي وخارجي وملعب تنس وصالة رياضية واستوديو تسجيل.
وكان سعر العقار الأصلي عند طرحه للبيع في 2022 يبلغ 14 مليون يورو، لكن بعد بيع إحدى الوحدتين الثانويتين بشكل منفصل، انخفض السعر إلى 11 مليون يورو للوحدتين المتبقيتين، اللتين تضمان ست غرف نوم وخمسة حمامات، وتوفران خصوصية عالية.
وأضافت إن يامال الذي يحصد راتباً سنوياً نحو 30 مليون يورو، لمدة ست سنوات من برشلونة، يضاف اليها عقود إعلانية بنحو 43 مليون دولار، مستعد لدفع 11 مليوناً لشراء العقار، ثم إنفاق مبالغ إضافية على تجديدات وتعديلات 
ومن الملاحظ أن علاقة لاعب برشلونة مع المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول، التي تكبره بسبع سنوات، تشبه الى حد بعيد العلاقة السابقة بين بيكيه والمطربة الكولومبية شاكيرا، التي كانت تكبره بعشر سنوات.



يامال يخطط لشراء قصر بيكيه والسير على خطاه

رياضة

كرة القدم

لامين يامال

برشلونة

