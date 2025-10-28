الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - السعودية تستعد لتشييد "ملعب السماء" في نيوم

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - السعودية تستعد لتشييد &quot;ملعب السماء&quot; في نيوم
A-
A+

كرة القدم

2025-10-28 | 01:38
فيديو - السعودية تستعد لتشييد "ملعب السماء" في نيوم

السعودية تسعى لتحقيق مشروع رياضي غير مسبوق

كشفت عدّة تقارير أنّ السعودية تسعى لتحقيق مشروع رياضي غير مسبوق يتمثّل في تشييد "ملعب السماء" المعلّق في مدينة ذا لاين في نيوم، على ارتفاع يناهز 350 متراً فوق سطح الأرض، مع سعة تقارب 46 ألف متفرّج، ليكون أحد ملاعب كأس العالم 2034 الذي تستضيفه المملكة.
ووردت الإشارة الى المشروع ضمن مخططات ملف الاستضافة الرسمي، وقدَّم كجزء من رؤية عمرانية مبتكرة لمدينة نيوم. 
وبحسب التفاصيل، صُمّم NEOM Stadium لاحتضان مباريات من دور المجموعات حتى ربع النهائي، ما يجعله من أبرز الوجهات المقترحة للبطولة من حيث الطبيعة المعمارية، كما يوضح الملف أنّ الاستاد مدمج داخل هيكل "ذا لاين" نفسه، ما يمنحه طابعا إنشائيا فريدا على مستوى العالم.
تشير تقارير تقنية متخصّصة إلى أنّ الملعب المخطّط له يعمل بالطاقة المتجددة بالكامل (رياح وشمس)، مع جدول افتتاح مستهدف في عام 2032، أي قبل عامين من ضربة بداية كأس العالم، بما ينسجم مع التوجه المستدام المعلن لمشروعات نيوم. 
ويأتي ذلك في وقت باتت فيه السعودية الدولة المضيفة رسميا لنسخة 2034، ما يضع مشاريع الملاعب الجديدة تحت مجهر التنفيذ خلال العقد المقبل. 
وبحسب الرؤية المعمارية المعلَنة، يجمع "ملعب السماء" بين التكنولوجيا المتقدّمة، ومعايير الاستدامة، والهوية الثقافية المحلية، ليغدو عند اكتماله معلما رئيسيا ضمن منظومة نيوم ومنصّة متعددة الاستخدامات للرياضة والترفيه.



مقالات ذات صلة

فيديو - ملعب أوساسونا في هتاف جماعيّ ضد اسرائيل
2025-10-04

فيديو - ملعب أوساسونا في هتاف جماعيّ ضد اسرائيل

فيديو - مشاكل جديدة في ملعب سانتياغو برنابيو
2025-09-22

فيديو - مشاكل جديدة في ملعب سانتياغو برنابيو

دريان نعى المفتي السعودي: كان نجما ساطعا في سماء العلماء
2025-09-23

دريان نعى المفتي السعودي: كان نجما ساطعا في سماء العلماء

فيديو - لاعب سعودي يتسبب بهدفين وينال بطاقة حمراء
2025-09-15

فيديو - لاعب سعودي يتسبب بهدفين وينال بطاقة حمراء

فيديو - السعودية تستعد لتشييد "ملعب السماء" في نيوم

رياضة

كرة القدم

السعودية

ملعب السماء

نيوم

العودة الى الأعلى
Aljadeed
شيفيلد وينزداي ... قمّة الوفاء الجماهيري

اقرأ ايضا في كرة القدم

شيفيلد وينزداي ... قمّة الوفاء الجماهيري
01:36

شيفيلد وينزداي ... قمّة الوفاء الجماهيري

في مشهدٍ يجسّد تلاحم النادي وجمهوره

01:36

شيفيلد وينزداي ... قمّة الوفاء الجماهيري

في مشهدٍ يجسّد تلاحم النادي وجمهوره

رقم تاريخي مميّز لجيمس ميلنر
01:35

رقم تاريخي مميّز لجيمس ميلنر

لحظة استثنائية في الدوري الإنجليزي الممتاز

01:35

رقم تاريخي مميّز لجيمس ميلنر

لحظة استثنائية في الدوري الإنجليزي الممتاز

داني ألفيش يظهر كواعظ في كنيسة جيرونا
01:34

داني ألفيش يظهر كواعظ في كنيسة جيرونا

في تطوّر لافت لمسار حياته بعد العاصفة القضائية

01:34

داني ألفيش يظهر كواعظ في كنيسة جيرونا

في تطوّر لافت لمسار حياته بعد العاصفة القضائية

اخترنا لك
شيفيلد وينزداي ... قمّة الوفاء الجماهيري
01:36
رقم تاريخي مميّز لجيمس ميلنر
01:35
داني ألفيش يظهر كواعظ في كنيسة جيرونا
01:34
البطاقة الحمراء تنقذ بيدري
01:33

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025