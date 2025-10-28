فيديو - السعودية تستعد لتشييد "ملعب السماء" في نيوم

كشفت عدّة تقارير أنّ السعودية
تسعى لتحقيق مشروع رياضي
غير مسبوق يتمثّل في تشييد "ملعب السماء" المعلّق في مدينة ذا لاين في نيوم، على ارتفاع يناهز 350 متراً فوق سطح الأرض
، مع سعة تقارب 46 ألف متفرّج، ليكون أحد ملاعب كأس العالم
2034 الذي تستضيفه المملكة
.
ووردت الإشارة الى المشروع ضمن مخططات ملف الاستضافة الرسمي، وقدَّم كجزء من رؤية عمرانية مبتكرة لمدينة نيوم.
وبحسب التفاصيل، صُمّم NEOM Stadium لاحتضان مباريات من دور المجموعات
حتى ربع النهائي، ما يجعله من أبرز الوجهات المقترحة للبطولة من حيث الطبيعة المعمارية، كما يوضح الملف أنّ الاستاد مدمج داخل هيكل "ذا لاين" نفسه، ما يمنحه طابعا إنشائيا فريدا على مستوى العالم
.
تشير تقارير تقنية متخصّصة إلى أنّ الملعب المخطّط له يعمل بالطاقة المتجددة بالكامل (رياح وشمس)، مع جدول افتتاح مستهدف في عام 2032، أي قبل عامين من ضربة بداية كأس العالم، بما ينسجم مع التوجه المستدام المعلن لمشروعات نيوم.
ويأتي ذلك في وقت باتت فيه السعودية الدولة المضيفة
رسميا لنسخة 2034، ما يضع مشاريع الملاعب الجديدة تحت مجهر التنفيذ خلال العقد
المقبل.
وبحسب الرؤية المعمارية المعلَنة، يجمع "ملعب السماء" بين التكنولوجيا المتقدّمة، ومعايير الاستدامة، والهوية الثقافية المحلية، ليغدو عند اكتماله معلما رئيسيا ضمن منظومة نيوم ومنصّة متعددة الاستخدامات للرياضة والترفيه.