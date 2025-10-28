فيديو - السعودية تستعد لتشييد "ملعب السماء" في نيوم

🚨 Saudi Arabia is set to construct the world's first "sky stadium”. 🏟️



It will be suspended 1,150 feet above the ground, the venue is expected to open around 2032 and will host matches for the 2034 FIFA World Cup. 🇸🇦



كشفت عدّة تقارير أنّ تسعى لتحقيق مشروع غير مسبوق يتمثّل في تشييد "ملعب السماء" المعلّق في مدينة ذا لاين في نيوم، على ارتفاع يناهز 350 متراً فوق سطح ، مع سعة تقارب 46 ألف متفرّج، ليكون أحد ملاعب 2034 الذي تستضيفه .ووردت الإشارة الى المشروع ضمن مخططات ملف الاستضافة الرسمي، وقدَّم كجزء من رؤية عمرانية مبتكرة لمدينة نيوم.وبحسب التفاصيل، صُمّم NEOM Stadium لاحتضان مباريات من دور حتى ربع النهائي، ما يجعله من أبرز الوجهات المقترحة للبطولة من حيث الطبيعة المعمارية، كما يوضح الملف أنّ الاستاد مدمج داخل هيكل "ذا لاين" نفسه، ما يمنحه طابعا إنشائيا فريدا على مستوى .تشير تقارير تقنية متخصّصة إلى أنّ الملعب المخطّط له يعمل بالطاقة المتجددة بالكامل (رياح وشمس)، مع جدول افتتاح مستهدف في عام 2032، أي قبل عامين من ضربة بداية كأس العالم، بما ينسجم مع التوجه المستدام المعلن لمشروعات نيوم.ويأتي ذلك في وقت باتت فيه السعودية رسميا لنسخة 2034، ما يضع مشاريع الملاعب الجديدة تحت مجهر التنفيذ خلال المقبل.وبحسب الرؤية المعمارية المعلَنة، يجمع "ملعب السماء" بين التكنولوجيا المتقدّمة، ومعايير الاستدامة، والهوية الثقافية المحلية، ليغدو عند اكتماله معلما رئيسيا ضمن منظومة نيوم ومنصّة متعددة الاستخدامات للرياضة والترفيه.