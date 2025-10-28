الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

شيفيلد وينزداي ... قمّة الوفاء الجماهيري

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
شيفيلد وينزداي ... قمّة الوفاء الجماهيري
A-
A+

كرة القدم

2025-10-28 | 01:36
شيفيلد وينزداي ... قمّة الوفاء الجماهيري

في مشهدٍ يجسّد تلاحم النادي وجمهوره

في مشهدٍ يجسّد تلاحم النادي وجمهوره، وفور إعلان وضعه تحت الإدارة (Administration)، يوم الجمعة، تدفّق أنصار شيفيلد وينزداي إلى متجر النادي، وأنفقوا أكثر من 200 ألف جنيه إسترليني على المقتنيات الرسمية خلال ساعات.
ووفق بيانٍ صادر عن القائمين على إدارة النادي مؤقتا، فقد تأكّد بيع 9 آلاف تذكرة خلال 24 ساعة فقط، في دفعةٍ مالية ومعنوية عاجلة للفريق.
وتأتي هذه الاستجابة الاستثنائية بعد خصمٍ فوري بلغ 12 نقطة بقرار من رابطة الدوري الإنكليزي لكرة القدم عقب دخول النادي "في الإدارة"، ما عقّد موقفه في ذيل ترتيب دوري الدرجة الأولى (التشامبيونشيب)، غير أن موجة التضامن الواسعة، من شراء التذاكر والقمصان إلى الإقبال على نقاط البيع داخل الملعب، منحته نافذة أملٍ لتجاوز المرحلة الانتقالية بانتظار اتضاح مصير الملكية. 
وقد بلغ إجمالي ما ضخّته الجماهير عبر التذاكر والبضائع منذ يوم الجمعة نصف مليون جنيه إسترليني، مع التشديد على أنّ استمرار هذا الزخم ضروري للإيفاء بالالتزامات التشغيلية القريبة.
هذه المؤشرات، إلى جانب اهتمام أربعة أو خمسة مستثمرين محتملين، تعكس أنّ الحل ممكن إذا استمر الدعم الجماهيري وتكلّلت المفاوضات بالنجاح.



مقالات ذات صلة

وست هام يحظر غرضا جماهيريا مثيرا للجدل قبل الديربي
2025-09-12

وست هام يحظر غرضا جماهيريا مثيرا للجدل قبل الديربي

غضب جماهيري وتهديدات بالعنف تطال نيمار
2025-08-21

غضب جماهيري وتهديدات بالعنف تطال نيمار

فيديو - مودريتش يبدأ مشواره مع ميلان وسط حفاوة جماهيرية
2025-08-05

فيديو - مودريتش يبدأ مشواره مع ميلان وسط حفاوة جماهيرية

التحقيقات متواصلة في وفاة لاعبة شيفيلد يونايتد
2025-09-20

التحقيقات متواصلة في وفاة لاعبة شيفيلد يونايتد

شيفيلد وينزداي ... قمّة الوفاء الجماهيري

رياضة

كرة القدم

Administration

شيفيلد وينزداي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - السعودية تستعد لتشييد "ملعب السماء" في نيوم
رقم تاريخي مميّز لجيمس ميلنر

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - السعودية تستعد لتشييد "ملعب السماء" في نيوم
01:38

فيديو - السعودية تستعد لتشييد "ملعب السماء" في نيوم

السعودية تسعى لتحقيق مشروع رياضي غير مسبوق

01:38

فيديو - السعودية تستعد لتشييد "ملعب السماء" في نيوم

السعودية تسعى لتحقيق مشروع رياضي غير مسبوق

رقم تاريخي مميّز لجيمس ميلنر
01:35

رقم تاريخي مميّز لجيمس ميلنر

لحظة استثنائية في الدوري الإنجليزي الممتاز

01:35

رقم تاريخي مميّز لجيمس ميلنر

لحظة استثنائية في الدوري الإنجليزي الممتاز

داني ألفيش يظهر كواعظ في كنيسة جيرونا
01:34

داني ألفيش يظهر كواعظ في كنيسة جيرونا

في تطوّر لافت لمسار حياته بعد العاصفة القضائية

01:34

داني ألفيش يظهر كواعظ في كنيسة جيرونا

في تطوّر لافت لمسار حياته بعد العاصفة القضائية

اخترنا لك
فيديو - السعودية تستعد لتشييد "ملعب السماء" في نيوم
01:38
رقم تاريخي مميّز لجيمس ميلنر
01:35
داني ألفيش يظهر كواعظ في كنيسة جيرونا
01:34
البطاقة الحمراء تنقذ بيدري
01:33

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025