شيفيلد وينزداي ... قمّة الوفاء الجماهيري

في مشهدٍ يجسّد تلاحم النادي وجمهوره

في مشهدٍ يجسّد تلاحم النادي وجمهوره، وفور إعلان وضعه تحت الإدارة (Administration)، يوم الجمعة، تدفّق شيفيلد وينزداي إلى متجر النادي، وأنفقوا أكثر من 200 ألف جنيه إسترليني على المقتنيات الرسمية خلال ساعات.

ووفق بيانٍ صادر عن القائمين على مؤقتا، فقد تأكّد بيع 9 آلاف تذكرة خلال 24 ساعة فقط، في دفعةٍ مالية ومعنوية عاجلة للفريق.

وتأتي هذه الاستجابة الاستثنائية بعد خصمٍ فوري بلغ 12 نقطة بقرار من رابطة الدوري الإنكليزي عقب دخول النادي "في الإدارة"، ما عقّد موقفه في ذيل ترتيب (التشامبيونشيب)، غير أن موجة التضامن الواسعة، من شراء التذاكر والقمصان إلى الإقبال على نقاط البيع داخل الملعب، منحته نافذة أملٍ لتجاوز بانتظار اتضاح مصير الملكية.

وقد بلغ إجمالي ما ضخّته الجماهير عبر التذاكر والبضائع منذ يوم الجمعة نصف مليون جنيه إسترليني، مع التشديد على أنّ استمرار هذا الزخم ضروري للإيفاء بالالتزامات التشغيلية القريبة.

هذه المؤشرات، إلى جانب اهتمام أربعة أو خمسة مستثمرين محتملين، تعكس أنّ الحل ممكن إذا استمر الدعم الجماهيري وتكلّلت المفاوضات بالنجاح.







