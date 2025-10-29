مأساة مقتل مُسنّ تُربك إنتر ميلان

بعد اصطدامه بسيارةٍ كان يقودها حارس

قضى رجلٌ مسنّ (81 عاماً) الثلاثاء في مقاطعة كومو شمال ، بعد اصطدامه بسيارةٍ كان يقودها حارس الإسباني .

ووفق التفاصيل الأولية، كان يستخدم كرسياً كهربائياً ويسير بمحاذاة الطريق حينما ظهر أنه انحرف إلى مسار السيارة قبل وقوع التصادم.

وتوقّف مارتينيز على الفور لمحاولة تقديم الإسعافات، لكن الرجل فارق الحياة قبل وصول سيارة الإسعاف، فيما تواصل السلطات تحقيقاتها لتحديد الملابسات الكاملة للحادث.

وعلى خلفية الواقعة، ألغى إنتر المؤتمر الصحفي المقرر لمدربه كريستيان كيفو قبل مباراة الفريق أمام فيورنتينا في ، في خطوةٍ عكست حساسية الموقف واحترام المأساة، وامتنع النادي عن الإدلاء بتعليقات إضافية، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات الرسمية.

ويبلغ مارتينيز 27 عاماً، ويشغل مركز الحارس الاحتياطي مع إنتر منذ انضمامه قادماً من جنوى، وقد خاض 12 مباراة مع الفريق منذ وصوله كما سبق له تمثيل منتخب مرة واحدة.

ولا تزال مشاركة اللاعب في الاستحقاقات المقبلة رهن المستجدات، بينما تتعامل والجماهير مع الحادث كفاجعة إنسانية قبل أي اعتبار .















