مأساة مقتل مُسنّ تُربك إنتر ميلان

قضى رجلٌ مسنّ (81 عاماً) صباح
الثلاثاء في مقاطعة كومو شمال إيطاليا
، بعد اصطدامه بسيارةٍ كان يقودها حارس إنتر ميلان
الإسباني جوزيب مارتينيز
.
ووفق التفاصيل الأولية، كان الضحية
يستخدم كرسياً كهربائياً ويسير بمحاذاة الطريق حينما ظهر أنه انحرف إلى مسار السيارة قبل وقوع التصادم.
وتوقّف مارتينيز على الفور لمحاولة تقديم الإسعافات، لكن الرجل فارق الحياة قبل وصول سيارة الإسعاف، فيما تواصل السلطات تحقيقاتها لتحديد الملابسات الكاملة للحادث.
وعلى خلفية الواقعة، ألغى إنتر المؤتمر الصحفي المقرر لمدربه كريستيان كيفو قبل مباراة الفريق أمام فيورنتينا في الدوري الإيطالي
، في خطوةٍ عكست حساسية الموقف واحترام المأساة، وامتنع النادي عن الإدلاء بتعليقات إضافية، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات الرسمية.
ويبلغ مارتينيز 27 عاماً، ويشغل مركز الحارس الاحتياطي مع إنتر منذ انضمامه قادماً من جنوى، وقد خاض 12 مباراة مع الفريق منذ وصوله كما سبق له تمثيل منتخب إسبانيا
مرة واحدة.
ولا تزال مشاركة اللاعب في الاستحقاقات المقبلة رهن المستجدات، بينما تتعامل إدارة النادي
والجماهير مع الحادث كفاجعة إنسانية قبل أي اعتبار رياضي
.