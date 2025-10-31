فيديو - الجدّ الذي حضر الكلاسيكو شخصياً لأول مرّة

أحد مشجعي ريال مدريد فاجأ جده بتذاكر لمشاهدة الكلاسيكو بشكل مباشر لأول مرة في حياته.



رودريغو علّق على الفيديو وقرر بأنه سيهديهما قميصين. 🤍 pic.twitter.com/vorAXu6Kyl — Insider Real (@RMCFarab) October 30, 2025

فاجأ مشجع لريال جدّه المهووس بالفريق الملكي بحجز بطاقتين لحضور الكلاسيكو الذي أقيم الاحد الفائت في استاد في مدريد، في قمة الجولة العاشرة من .وحضر الجدّ المباراة، وهو الكلاسيكو الأول الذي يشاهده شخصياً في حياته، حيث تغنّت مواقع وأنصاره بالفيديو والبُعد الإنساني.وتغلّب مدريد على (2-1) في المباراة، ورفع رصيده في صدارة الدوري الى 27 نقطة بفرق خمس نقاط عن غريمه الازلي برشلونة.