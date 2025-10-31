مستشفى برشلونة مُكتظ بثمانية مصابين !!

8 مصابين في كتيبة المدرب الألماني

يلتقي مع ضيفه إلتشي، مساء الأحد المقبل، على أرض ملعب مونتجويك، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من .

وعلى أعتاب اللقاء، أكدت صحيفة الكتالونية، وجود ثماني مصابين في كتيبة المدرب الألماني .

وقالت الصحيفة أن المهاجم جاهز للمشاركة، فيما تحوم شكوك حول جاهزية المدافع الدانماركي أندرياس كريستنسن.

ويبدو أن لاعب الوسط الإسباني داني أولمو ومواطنه حارس المرمى جوان غارسيا، غير مستعدين بعد، لكنهما يقتربان من العودة، حيث تدربا مع الفريق، كما يقترب البرازيلي رافينيا من التعافي.

أما لاعب يالوسط الإسبانيين وغافي، وحارس المرمى الألماني مارك أندريه تير شتيغن، فهم بعيدون جداً عن الملعب حاليا.

ويحتل برشلونة وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة من 10 مباريات، على بُعد خمس نقاط خلف غريمه المتصدر.







