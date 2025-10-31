مستشفى برشلونة مُكتظ بثمانية مصابين !!

يلتقي برشلونة
مع ضيفه إلتشي، مساء الأحد المقبل، على أرض ملعب مونتجويك، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني
.
وعلى أعتاب اللقاء، أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو
الكتالونية، وجود ثماني مصابين في كتيبة المدرب الألماني هانسي فليك
.
وقالت الصحيفة أن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي
جاهز للمشاركة، فيما تحوم شكوك حول جاهزية المدافع الدانماركي أندرياس كريستنسن.
ويبدو أن لاعب الوسط الإسباني داني أولمو ومواطنه حارس المرمى جوان غارسيا، غير مستعدين بعد، لكنهما يقتربان من العودة، حيث تدربا مع الفريق، كما يقترب الجناح
البرازيلي رافينيا من التعافي.
أما لاعب يالوسط الإسبانيين بيدري
وغافي، وحارس المرمى الألماني مارك أندريه تير شتيغن، فهم بعيدون جداً عن الملعب حاليا.
ويحتل برشلونة وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة من 10 مباريات، على بُعد خمس نقاط خلف غريمه ريال مدريد
المتصدر.