هل فسخ آرون رامسي عقده بسبب كلب؟

هل فسخ آرون رامسي عقده بسبب كلب؟
كرة القدم

2025-11-01 | 02:57
هل فسخ آرون رامسي عقده بسبب كلب؟

أنهى عقده مع بوماس المكسيكي "بأثر فوري"

أعلن الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو أنّ آرون رامسي أنهى عقده مع بوماس "بأثر فوري"، ليصبح متاحا مجددا كلاعب حر، بعد ثلاثة أشهر فقط من وصوله إلى الدوري المكسيكي، ولم تُعلَن حتى الآن تفاصيل إضافية من الطرفين حول بنود التسوية أو الأسباب الرسمية للقرار. 
وكان الدولي الويلزي قد انضم إلى بوماس في تموز - يوليو الماضي بعقدٍ لمدّة عام واحد بعد رحيله عن كارديف سيتي، في خطوة هدفت لإحياء حضوره التنافسي قبل الاستحقاقات الدولية المقبلة.
وخلال تجربته القصيرة، شارك رامسي في ست مباريات ضمن مرحلة "أبرتورا" 2025 وسجّل هدفا واحدا، قبل أن يغيب عن الملاعب في الأسابيع الأخيرة
وتزامنت نهاية التجربة مع أزمة شخصية شغلت الرأي العام المكسيكي، إذ واصل رامسي وعائلته البحث عن كلبه المفقود "هالو" في ولاية غواناخواتو، وطرح مكافأة قدرها 10 آلاف دولار لمن يقدّم معلومات تقود إلى العثور عليه.
وحصل اللاعب على إجازة قصيرة، وغاب عن مباراة فريقه الأخيرة، بينما أكد المدرب دعم النادي له إنسانيًا خلال تلك المرحلة، غير أنّ تقارير محلية ربطت ابتعاده لاحقا بإصابة عضلية وتذبذب جاهزيته. 
وبينما تتباين الروايات حول العوامل المباشرة التي عجّلت بفسخ العقد، يبقى المؤكد أنّ رامسي أنهى تجربته المكسيكية سريعا، ويستطيع الآن التفاوض مع نادٍ جديد بصفةٍ فورية. 
وتؤكد تغطيات مهنية أن أي عبارات منسوبة للاعب تسيء إلى المكسيك لا تستند إلى مصادر موثوقة حتى الآن، إذ انصبت التقارير الجادة على واقعة فقدان "هالو" والدعم الذي تلقّاه من بوماس.


