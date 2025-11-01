الثورة تصل كرة القدم: ChatGPT مدرب مساعد ناجح

اعترفت لورا هارفي، 47 عاماً، مدربة فريق سياتل
رين الأميركي، أنها تواصلت مع تطبيق "ChatGPT" خلال فترة التوقف استعداداً للموسم، بغية على نصائح تكتيكية في المباريات.
وقالت مدربة أرسنال
السابقة، التي فازت بثلاث ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز
للسيدات بين عامي 2010 و2012، وهي واحدة من المدربات الأكثر نجاحا في تاريخ اللعبة، إن التطبيق قدّم لها قائمة بالتشكيلات التي يتوجب استخدامها ضد فرق منافسة، وأنها استخدمت استجابتها في مناسبتين هذا الموسم.
وأضافت "سألت نفسي عما إذا كان ChatGPT قادراً على تزويدي ببعض المعلومات حول كرة القدم
، وهل سيكون ذلك مفيداً؟، وفي البداية وجّهت له أسئلة عامة، مثل ما الذي يجب عليكِ فعله لتحقيق النجاح في الدوري الوطني لكرة القدم
للسيدات".
وتابعت "سألتُ (ما التشكيلة المناسبة للفوز على فرق الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات؟)، فظهرت أسماء جميع فرق الدوري والتشكيلة المناسبة"، وأكدت أنها وطاقمها التدريبي قاموا بفحص بياناتهم الخاصة لتقييم ما إذا كانت تشكيلة الـ5 لاعبين في الخلف ستنجح "بحثنا عن الإجابات، وتعمقنا فيها، وفكرنا في كيفية لعبها، جربناها، أعجبتنا، ونجحنا".