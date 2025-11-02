مارادونا يجول في شوارع نابولي

جولة لتمثال برونزي للاعب على متن سيارة مطلية بلون النادي الأزرق

يوم ٣٠ تشرين الاول - اكتوبر الفائت، عاد إلى شوارع نابولي، التي احتفلت بما كان سيوافق الخامس والستين لأسطورتها دييغو أرماندو مارادونا، عبر جولةٍ لتمثال برونزي للاعب على متن سيارة مطلية بلون النادي الأزرق السماوي.

انطلقت الجولة من "متحف مارادونا" وجابت أحياء المدينة وصولاً إلى استاد دييغو أرماندو مارادونا، في فعاليةٍ نظمها القائمون على المتحف تكريماً لإرث النجم الراحل.

وخلال الاحتفالي، اصطفّ السكان والمشجعون على جوانب الطرق لالتقاط الصور وترديد الأهازيج التي ارتبطت “الولد الذهبي”، في مشهدٍ جدد الرابط العاطفي العميق بين المدينة وأعظم رموزها الرياضية.

مكانة مارادونا في نابولي تأسست على إنجازات تاريخية قاد خلالها الفريق إلى لقبي الدوري عامي 1987 و1990، وهي بطولات جعلت من اللاعب أيقونةً تتجاوز إلى معنى الهوية والانتماء لدى جمهور نابولي.

ولهذا، بات تاريخ ميلاده مناسبة سنوية تستعيد فيها المدينة قصّتها مع لاعبٍ غيّر مجرى كرة القدم ورسّخ اسم نابولي على الخريطة العالمية.







