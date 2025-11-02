فيديو - ٨ مخالفات سرعة تُوقِف فوفانا عامين

حُكم على مدافع تشيلسي
، ويسلي فوفانا
(24 عاماً)، بالمنع من القيادة بعد إدانته بالقيادة الخطرة على الطريق السريع
في هامشير، حيث وثّقت كاميرا سيارة أخرى تجاوزه لها بسرعة.
وأقرت محكمة الصلح
إدانته، لتصدر بحقه أمراً مجتمعيّاً لمدة 18 شهراً يتضمّن 300 ساعة خدمة مجتمعية، ورسوم قضائية وغرامات، مع التشديد على ضرورة خضوعه لاختبار قيادة موسّع قبل استعادة رخصته.
وجاء الحكم فيما كان اللاعب يقضي حظراً يمتد لعامين صدر في أيار - مايو
الماضي بسبب ثماني مخالفات للسرعة قاد خلالها عدة سيارات فارهة، ليبلغ رصيده الإجمالي
47 نقطة على الرخصة.
وأكدت القاضية جولي كوبر
أنّ سلوك فوفانا
يُعدّ مثالاً سيئاً لجماهير شابة قد تحاول تقليده دون امتلاك وسائل الأمان نفسها، محذّرة من أنّ أيّ خرق جديد للحظر قد يعرّضه للسجن ويهدد مسيرته الكرويّة.
وبذلك، تتفاقم تبعات سلسلة المخالفات المرورية على المدافع الفرنسي منذ انتقاله إلى تشيلسي
، إذ شددت المحكمة على أن اجتياز الاختبار الموسّع شرطٌ لاستعادة الرخصة بعد انتهاء مدة المنع، وأن أي قيادة خلال فترة الحظر ستُواجَه بإجراءات قد تكون رادعة إلى حد السجن.