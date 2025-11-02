الأخبار
برشلونة يُطلق مشروعاً لتخليد ذكرى مشجعيه

برشلونة يُطلق مشروعاً لتخليد ذكرى مشجعيه
كرة القدم

2025-11-02 | 03:45
برشلونة يُطلق مشروعاً لتخليد ذكرى مشجعيه

أطلق نادي برشلونة مشروع "El Memorial" داخل ملعبه الجديد

أطلق نادي برشلونة مشروع "El Memorial" داخل ملعبه الجديد (كامب نو)، في خطوة رمزية غير مسبوقة لتخليد ذكرى مشجعيه عبر فضاء تذكاري يُتيح حفظ رماد الراحلين أو وضع لوحات تحمل أسماءهم ورسائل قصيرة.
ويقع الفضاء في الطابق السفلي بين المدرجين الشمالي والجانبي، بمساحة تقارب 1,280 متراً مربعاً، وسيضم 26,600 موضعاً لحفظ الرماد إلى جانب منطقة مخصّصة لـ9,000 لوحة تذكارية.
وأوضح النادي أنّ "الميموريال" يندرج ضمن أعمال "إسباي بارسا" لتحديث الاستاد، على أن يسمح بالدخول خلال ساعات الدوام لتأمّل أسماء المكرَّمين وتقديم التحية في أجواء هادئة، وهي مبادرة تأتي امتداداً لخطة أعلنها برشلونة عام 2023، أكّد فيها السعة المتوقعة وموقع الفضاء التذكاري داخل الاستاد.
وتكشف المعطيات المنشورة حديثاً أنّ رسوم الامتياز لحفظ الرماد تحدَّدت بخيارَين: عقد لمدة 25 عاماً مقابل 3,000 يورو، أو 50 عاماً مقابل 6,000 يورو، كما يوفّر المتجر الرسمي حِزم اللوحات التذكارية (15×10 سنتم) التي تبدأ من نحو 500 يورو، مع خيارات ترقية تشمل قميص النادي لموسم ٢٠٢٥-٢٠٢٦ أو سواراً حصرياً، لتصل الحِزم المميّزة إلى نحو 1,000 يورو.


