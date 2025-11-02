الأخبار
برشلونة يترقّب نهائي ليبرتادوريس لينال مليون يورو

برشلونة يترقّب نهائي ليبرتادوريس لينال مليون يورو
كرة القدم

2025-11-02 | 03:56
برشلونة يترقّب نهائي ليبرتادوريس لينال مليون يورو

نهائي كأس ليبرتادوريس يجمع ناديي بالميراس وفلامنغو البرازيليين

يوم الثلاثين من الشهر الجاري، سيكون موعد القمّة الأميركية الجنوبية، نهائي كأس ليبرتادوريس، وسيجمع ناديي بالميراس وفلامنغو البرازيليين، وسيكون برشلونة الاسباني مترقبّاً للمواجهة، لغاية "في نفس يعقوب".
يُعزى ذلك إلى بند مدرج في العقد مع برشلونة الذي قضى بانتقال لاعبه البرازيلي فيتور روكي الى بالميراس، بعد أن لامس النسيان في عاصمة كاتالونيا في وقت سابق، حيث عاد إلى ناديه الأم. 
ومنذ ذلك الحين، انطلق روكي مجدداً، واستعاد حياته الطبيعية، وذكرت دياريو سبورت أن عقد الانتقال تضمن حصول برشلونة على مليون يورو في حال فوز بالميراس بكأس ليبرتادوريس، فهل يتحقق ذلك؟.



مقالات ذات صلة

برشلونة يبيع لاعبه المنسي ويقطف 11 مليون يورو
2025-08-16

برشلونة يبيع لاعبه المنسي ويقطف 11 مليون يورو

ريال مدريد يستعيد 20.3 مليون يورو بعد 9 سنوات
2025-09-27

ريال مدريد يستعيد 20.3 مليون يورو بعد 9 سنوات

برشلونة مديون بـ138 مليون جنيه لخمسة أندية
2025-10-23

برشلونة مديون بـ138 مليون جنيه لخمسة أندية

زلاتان إبراهيموفيتش أهدى نفسه فيراري بقيمة 4.5 ملايين يورو
2025-10-09

زلاتان إبراهيموفيتش أهدى نفسه فيراري بقيمة 4.5 ملايين يورو

