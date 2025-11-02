برشلونة يترقّب نهائي ليبرتادوريس لينال مليون يورو

ليبرتادوريس يجمع ناديي بالميراس وفلامنغو البرازيليين

يوم الثلاثين من الشهر الجاري، سيكون موعد القمّة الأميركية الجنوبية، ليبرتادوريس، وسيجمع ناديي بالميراس وفلامنغو البرازيليين، وسيكون مترقبّاً للمواجهة، لغاية "في نفس يعقوب".

يُعزى ذلك إلى بند مدرج في مع برشلونة الذي قضى بانتقال لاعبه البرازيلي الى بالميراس، بعد أن لامس النسيان في عاصمة في وقت سابق، حيث عاد إلى ناديه الأم.

ومنذ ذلك الحين، انطلق روكي مجدداً، واستعاد حياته الطبيعية، وذكرت دياريو سبورت أن عقد الانتقال تضمن حصول برشلونة على مليون في حال فوز بالميراس بكأس ليبرتادوريس، فهل يتحقق ذلك؟.







