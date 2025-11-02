برشلونة يترقّب نهائي ليبرتادوريس لينال مليون يورو

يوم الثلاثين من الشهر الجاري، سيكون موعد القمّة الأميركية الجنوبية، نهائي كأس
ليبرتادوريس، وسيجمع ناديي بالميراس وفلامنغو البرازيليين، وسيكون برشلونة الاسباني
مترقبّاً للمواجهة، لغاية "في نفس يعقوب".
يُعزى ذلك إلى بند مدرج في العقد
مع برشلونة الذي قضى بانتقال لاعبه البرازيلي فيتور روكي
الى بالميراس، بعد أن لامس النسيان في عاصمة كاتالونيا
في وقت سابق، حيث عاد إلى ناديه الأم.
ومنذ ذلك الحين، انطلق روكي مجدداً، واستعاد حياته الطبيعية، وذكرت دياريو سبورت أن عقد الانتقال تضمن حصول برشلونة على مليون يورو
في حال فوز بالميراس بكأس ليبرتادوريس، فهل يتحقق ذلك؟.