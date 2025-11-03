المنقذ: إليكم حصيلة فيرمين لوبيز في العام 2025

عشرون هدفاً وتمريرة حاسمة هي حصيلة فيرمين لوبيز
في العام 2025، بينها "هاتريك" في مرمى أولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا
، وهدف في مرمى ريال مدريد
في المباراة التي خسرها فريقه برشلونة
(1-2) أمام ريال مدريد
، وتمريرتين حاسمتين في الفوز بالأمس (3-1) على إلتشي.
اللافت أن فيرمين كان بديلاً، ورجل الظل لداني أولمو
، وتحوّل مع إصابة الأخير ثم إصابة بيدري
إلى منقذ برشلونة الذي يعاني جملة من الإصابات ومشاكل دفاعية جمّة.
ويحتل برشلونة وصافة الدوري الاسباني
برصيد 25 نقطة، على بُعد خمس نقاط عن ريال مدريد المتصدر، ويلعب الأربعاء مع كلوب بروج
البلجيكي في دوري
أبطال أوروبا
.