المنقذ: إليكم حصيلة فيرمين لوبيز في العام 2025

فيرمين كان بديلاً ورجل الظل لداني

عشرون هدفاً وتمريرة حاسمة هي حصيلة في العام 2025، بينها "هاتريك" في مرمى أولمبياكوس اليوناني في ، وهدف في مرمى في المباراة التي خسرها فريقه (1-2) أمام ، وتمريرتين حاسمتين في الفوز بالأمس (3-1) على إلتشي.

اللافت أن فيرمين كان بديلاً، ورجل الظل لداني ، وتحوّل مع إصابة الأخير ثم إصابة إلى منقذ برشلونة الذي يعاني جملة من الإصابات ومشاكل دفاعية جمّة.

ويحتل برشلونة وصافة برصيد 25 نقطة، على بُعد خمس نقاط عن ريال مدريد المتصدر، ويلعب الأربعاء مع البلجيكي في أبطال .







