نوتنغهام فورست يدعم مصابي قطار هنتنغدون

حادث الطعن وقع على متن قطارٍ قرب محطة هنتنغدون

أكّد نادي ، أنّه سيتكفّل بتقديم دعمٍ للمشجعين الذين تعرّضوا لإصابات في حادث الطعن الذي وقع على متن قطارٍ قرب محطة هنتنغدون.

ويشمل التعهّد تغطية تكاليف الرعاية الطبية والمساندة اللاحقة للمصابين وأسرهم، في خطوةٍ وصفها النادي بأنها واجبٌ أخلاقي تجاه النادي من الجماهير.

وأوضح فورست أنّ التواصل جارٍ مع الجهات الصحّيّة والشرطة ومع عائلات المصابين لتقييم الاحتياجات بشكلٍ فردي وضمان وصول المساندة سريعاً إلى مستحقيها.

كما أشاد النادي بشجاعة الركّاب وأطقم الذين بادروا إلى تقديم خلال الحادث، موجّهًا الشكر للسلطات على استجابتها العاجلة.

وفي الوقت نفسه، يواصل النادي تنسيقَه مع روابط المشجعين لتوفير قنوات دعمٍ إضافية، من بينها إتاحة خطّ تواصل مخصّص وتعيين نقطة اتصال داخلية لتحديث العائلات بالتطوّرات.

وأكد فورست أنّ أيّ مبادراتٍ جماهيرية لجمع التبرعات ستُنظَّم بالتنسيق مع النادي لضمان المساعدات بصورة شفّافة وفعّالة.

ويأتي هذا التحرّك ليعكس نوتنغهام فورست برعاية جمهوره داخل الملعب وخارجه، وإظهار التضامن العملي مع المتضررين من الواقعة، إلى حين اكتمال التحقيقات الرسمية واتضاح التفاصيل النهائية للحادث.











