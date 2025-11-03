الأخبار
نوتنغهام فورست يدعم مصابي قطار هنتنغدون

كرة القدم

2025-11-03 | 00:21
نوتنغهام فورست يدعم مصابي قطار هنتنغدون

حادث الطعن وقع على متن قطارٍ قرب محطة هنتنغدون

أكّد نادي نوتنغهام فورست، أنّه سيتكفّل بتقديم دعمٍ مالي للمشجعين الذين تعرّضوا لإصابات في حادث الطعن الذي وقع على متن قطارٍ قرب محطة هنتنغدون.
ويشمل التعهّد تغطية تكاليف الرعاية الطبية والمساندة اللاحقة للمصابين وأسرهم، في خطوةٍ وصفها النادي بأنها واجبٌ أخلاقي تجاه عائلات النادي من الجماهير.
وأوضح فورست أنّ التواصل جارٍ مع الجهات الصحّيّة والشرطة ومع عائلات المصابين لتقييم الاحتياجات بشكلٍ فردي وضمان وصول المساندة سريعاً إلى مستحقيها.
كما أشاد النادي بشجاعة الركّاب وأطقم القطار الذين بادروا إلى تقديم العون خلال الحادث، موجّهًا الشكر للسلطات على استجابتها العاجلة.
وفي الوقت نفسه، يواصل النادي تنسيقَه مع روابط المشجعين لتوفير قنوات دعمٍ إضافية، من بينها إتاحة خطّ تواصل مخصّص وتعيين نقطة اتصال داخلية لتحديث العائلات بالتطوّرات.
وأكد فورست أنّ أيّ مبادراتٍ جماهيرية لجمع التبرعات ستُنظَّم بالتنسيق مع النادي لضمان توجيه المساعدات بصورة شفّافة وفعّالة.
ويأتي هذا التحرّك ليعكس التزام نوتنغهام فورست برعاية سلامة جمهوره داخل الملعب وخارجه، وإظهار التضامن العملي مع المتضررين من الواقعة، إلى حين اكتمال التحقيقات الرسمية واتضاح التفاصيل النهائية للحادث.





