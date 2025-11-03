الأخبار
من حامل كأس العالم الى قمّة العالم !!

من حامل كأس العالم الى قمّة العالم !!
كرة القدم

2025-11-03 | 00:22
من حامل كأس العالم الى قمّة العالم !!

تسلّق أعلى قمة في جمهورية التشيك

في العام 2014، فاز أندريه شورله بكأس العالم مع منتخب ألمانيا بعدما سجل ثلاث أهداف وقدم التمريرة الحاسمة لهدف الفوز في النهائي.
وبعد تسع سنوات، اعتزل شورله كرة القدم وهو في سن التاسعة والعشرين، ووجد لنفسه اتجاهاً جديداً في حياته عبر طريقة ويم هوف (Wim Hof Method)، وهي من أصعب تحديات التحمل في العالم.
فقد تسلّق شورله جبل شنييشكا (Śnieżka)، وهو أعلى قمة في جمهورية التشيك (بارتفاع 1630 متراً فوق سطح البحر)، من دون قميص وبمجرد ارتداء سروال قصير فقط.
وقال شورله "في الدقائق الأخيرة، لم أعد أشعر بأي شيء، وكان عليّ أن أجد شيئاً عميقاً في داخلي لأستمر. إنها تجربة لن أنساها أبداً، درجة الحرارة كانت -19 مئوية، والرياح بسرعة 100 كيلومتراً في الساعة، حيث تواجهنا، مع ثلوج وأمطار غزيرة".
وختم شورله "ما تعلمته هو أن جسدي وأنا أقوى مما كنت أظن، وإذا وضعت عقلي وروحي في الأمر، يمكنني أن أحقق أي شيء."




من حامل كأس العالم الى قمّة العالم !!

رياضة

كرة القدم

أندريه شورله

كأس العالم

منتخب ألمانيا

