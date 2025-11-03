من حامل كأس العالم الى قمّة العالم !!

تسلّق أعلى قمة في

في العام 2014، فاز أندريه شورله بكأس مع منتخب بعدما سجل ثلاث أهداف وقدم التمريرة الحاسمة لهدف الفوز في النهائي.

وبعد تسع سنوات، اعتزل شورله وهو في سن التاسعة والعشرين، ووجد لنفسه اتجاهاً جديداً في حياته عبر طريقة ويم هوف (Wim Hof Method)، وهي من أصعب تحديات التحمل في العالم.

فقد تسلّق شورله جبل شنييشكا (Śnieżka)، وهو أعلى قمة في (بارتفاع 1630 متراً فوق سطح البحر)، من دون قميص وبمجرد ارتداء سروال قصير فقط.

وقال شورله "في الدقائق ، لم أعد أشعر بأي شيء، وكان عليّ أن أجد شيئاً عميقاً في داخلي لأستمر. إنها تجربة لن أنساها أبداً، درجة الحرارة كانت -19 مئوية، والرياح بسرعة 100 كيلومتراً في الساعة، حيث تواجهنا، مع ثلوج وأمطار غزيرة".

وختم شورله "ما تعلمته هو أن جسدي وأنا أقوى مما كنت أظن، وإذا وضعت عقلي وروحي في الأمر، يمكنني أن أحقق أي شيء."









