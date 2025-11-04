الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
فيديو - برشلونة فتح مرافقه أمام إلتشي

فيديو - برشلونة فتح مرافقه أمام إلتشي
كرة القدم

2025-11-04 | 00:23
فيديو - برشلونة فتح مرافقه أمام إلتشي

عقب المواجهة التي جمعت الطرفين ضمن الدوري الإسباني

في لفتةٍ تعكس روح التعاون بين الأندية، فتح نادي برشلونة مرافقه التدريبية أمام إلتشي لإجراء مران تعافٍ، وذلك عقب المواجهة التي جمعت الطرفين ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني وانتهت بفوز برشلونة (3-1) على أرضه.
وبسبب تعرض قائد الطائرة في رحلة إلتشي للعودة الى وعكة صحية، أمضى لاعبو النادي ليلتهم في برشلونة، قبل أن يؤدّوا حصة الاستشفاء البدني في مرافق النادي الكتالوني صبيحة اليوم التالي.
وأعرب إلتشي لاحقًا عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي عن شكره لبرشلونة على حسن الاستضافة، موضحًا أنه أجرى التدريب داخل منشآت النادي.
وتأتي هذه الخطوة لتؤكد مكانة "اللعب النظيف" كقيمة عملية تتجاوز حدود التسعين دقيقة، وتبرز أهمية التعاون اللوجستي بين الأندية في جداول المباريات المزدحمة.
وكان برشلونة قد عاد إلى سكّة الانتصارات بعد الكلاسيكو، بفوزٍ مستحقّ قاده لامين يامال وفيران توريس وماركوس راشفورد، ليرتقي حامل اللقب إلى المركز الثاني برصيد 25 نقطة، بفرق خمس نقاط خلف المتصدر ريال مدريد.


فيديو - أرنولد وتشابي في ذكرى ديوغو جوتا
فيديو - تلامذة فيتناميون يستعيدون مشهدية رفع ميسي لكأس العالم

