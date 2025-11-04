فيديو - برشلونة فتح مرافقه أمام إلتشي

Setelah laga vs Elche, squad Elche tidak langsung pulang. Tapi bermalam di Barcelona.



Keesokan paginya, pihak FC Barcelona mempersilakan pemain Elche memakai tempat latihan Barca untuk sesi latihan 👏

في لفتةٍ تعكس روح التعاون بين الأندية، فتح مرافقه التدريبية أمام إلتشي لإجراء مران تعافٍ، وذلك عقب المواجهة التي جمعت الطرفين ضمن الجولة الحادية عشرة من وانتهت بفوز (3-1) على أرضه.وبسبب تعرض قائد الطائرة في رحلة إلتشي للعودة الى وعكة صحية، أمضى لاعبو النادي ليلتهم في برشلونة، قبل أن يؤدّوا حصة الاستشفاء البدني في مرافق النادي الكتالوني صبيحة التالي.وأعرب إلتشي لاحقًا عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي عن شكره لبرشلونة الاستضافة، موضحًا أنه أجرى التدريب داخل منشآت النادي.وتأتي هذه الخطوة لتؤكد مكانة "اللعب النظيف" كقيمة عملية تتجاوز حدود التسعين دقيقة، وتبرز أهمية التعاون اللوجستي بين الأندية في جداول المباريات المزدحمة.وكان برشلونة قد عاد إلى سكّة الانتصارات بعد ، بفوزٍ مستحقّ قاده وفيران توريس وماركوس راشفورد، ليرتقي حامل اللقب إلى المركز الثاني برصيد 25 نقطة، بفرق خمس نقاط خلف المتصدر .