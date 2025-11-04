الأخبار
فيديو - أرنولد وتشابي في ذكرى ديوغو جوتا

فيديو - أرنولد وتشابي في ذكرى ديوغو جوتا
كرة القدم

2025-11-04 | 00:24
فيديو - أرنولد وتشابي في ذكرى ديوغو جوتا

وضع ترينت ألكسندر أرنولد إكليلًا من الزهور خارج أنفيلد

وضع ترينت ألكسندر أرنولد إكليلًا من الزهور خارج أنفيلد، ووجّه رسالة وفاء إلى زميله الراحل ديوغو جوتا، في أوّل عودة له إلى ليفربول منذ انتقاله إلى ريال مدريد مقابل 8.4 مليون جنيه إسترليني، تمهيداً للمواجهة بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الثلاثاء.
وقضى جوتا (28 عامًا) وشقيقه الأصغر أندريه (26 عامًا)، في حادث سير مأساوي وقع في تموز - يوليو الماضي عندما انحرفت سيارتهما عقب انفجار أحد الإطارات أثناء محاولة تجاوز.
وكان ألكسندر أرنولد قد غادر ليفربول قبل الحادث بأسابيع قليلة، ما حال دون توديعه لصديقه على أرض أنفيلد رود.
وإلى جانب الإكليل، ترك المدافع الإنجليزي رسالة مؤثّرة جاء فيها أنه يفتقد "صديقه ديوغو" كلّ يوم، مؤكّدًا أنّ ذكرى جوتا وأندريه "ستظلّ خالدة" وأنّه "يبتسم كلما تذكّر اللحظات الجميلة التي جمعتهما".
كما وضع أرنولد ذراع تحكّم أحمر لجهاز "بلايستيشن" تكريمًا لشغف جوتا بالألعاب الإلكترونية، وحمل توقيع " إلى الأبد بطلًا 20 TAA ".
وشارك في لحظة التأبين مدرّب ريال مدريد الحالي ولاعب ليفربول السابق تشابي ألونسو، والمدافع دين هويسن، وأسطورة النادي إيميليو بوتراغينيو. 
وخاض ألكسندر أرنولد وجوتا 145 مباراة معا بقميص ليفربول، وساهما في إحراز لقب للدوري الإنجليزي، وكأس إنجلترا، وكأسَي رابطة المحترفين، إضافة إلى الدرع الخيرية.


