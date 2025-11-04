فيديو - أرنولد وتشابي في ذكرى ديوغو جوتا

Xabi Alonso, Trent, Huijsen and Emilio Butragueño at Anfield to honour Diogo Jota. 🤍pic.twitter.com/wkApf5L0ku — CentreGoals. (@centregoals) November 3, 2025

وضع ترينت ألكسندر أرنولد إكليلًا من الزهور خارج أنفيلد، ووجّه رسالة وفاء إلى زميله الراحل ديوغو ، في أوّل عودة له إلى منذ انتقاله إلى مقابل 8.4 مليون جنيه إسترليني، تمهيداً للمواجهة بين الفريقين في مساء الثلاثاء.وقضى جوتا (28 عامًا) وشقيقه الأصغر أندريه (26 عامًا)، في حادث سير مأساوي وقع في - يوليو الماضي عندما انحرفت سيارتهما عقب انفجار أحد الإطارات أثناء محاولة تجاوز.وكان ألكسندر أرنولد قد غادر ليفربول قبل الحادث بأسابيع قليلة، ما حال دون توديعه لصديقه على أرض أنفيلد رود.وإلى جانب الإكليل، ترك المدافع الإنجليزي رسالة مؤثّرة جاء فيها أنه يفتقد "صديقه ديوغو" كلّ يوم، مؤكّدًا أنّ ذكرى جوتا وأندريه "ستظلّ خالدة" وأنّه "يبتسم كلما تذكّر اللحظات الجميلة التي جمعتهما".كما وضع أرنولد تحكّم أحمر لجهاز "بلايستيشن" تكريمًا لشغف جوتا بالألعاب الإلكترونية، وحمل توقيع " إلى الأبد بطلًا 20 TAA ".وشارك في لحظة التأبين مدرّب الحالي ولاعب ليفربول السابق ألونسو، والمدافع دين هويسن، وأسطورة النادي إيميليو بوتراغينيو.وخاض ألكسندر أرنولد وجوتا 145 مباراة معا بقميص ليفربول، وساهما في إحراز لقب للدوري الإنجليزي، وكأس ، وكأسَي رابطة المحترفين، إضافة إلى الدرع الخيرية.