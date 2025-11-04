فيديو - تيفو أسطوري لجمهور بولنديّ

قدّم مشجّعو ياغيلونيا بياويستوك لوحة “تيفو” لافتة قبل انطلاق مباراتهم أمام راكوف تشيستوخوفا ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري البولندي مساء الأحد، في ملعب المدينة الذي امتلأ بحضور جماهيري كبير.
وحملت اللوحة عنوانًا مستوحًى من عبارة "إمبراطورية الشمس
المشرقة"، وترافقت مع مؤثرات دخانية صفراء زادت من قوتها.
وبعد نحو 20 دقيقة من البداية، أوقَف الحكم بافوا راشكوفيسكي اللعب مؤقتًا بسبب استخدام الشماريخ ضمن إطار العرض
، قبل أن تُستأنف المباراة لتنتهي القمة بفوز راكوف (2-1) خارج أرضه، في أمسيةٍ اتّسمت بحماس جماهيري لافت داخل المدرجات.
ورغم أنّ المشهد الجماهيري بدأ بلوحة فنّية راقية، فقد تخلّل الشوط الثاني توتّر بعد ظهور لافتة مسيئة استدعت توقيفًا إضافيًا للعب وإدانةً واسعة
في الصحافة الرياضية، لكنّ "التيفو" الافتتاحي ذاته ظلّ محور
الإشادة من حيث التنظيم والإبداع البصري.