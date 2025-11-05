ماكس داومان يدخل تاريخ الأبطال

دوّن الإنجليزي داومان اسمه بحروفٍ ذهبيّة

دوّن الإنجليزي داومان اسمه بحروفٍ ذهبيّة في سجلات ، بعدما أصبح أصغر لاعب في تاريخ البطولة بعمر 15 عاما و308 أيام، إثر مشاركته بديلا في الدقيقة 72 خلال فوز (3-0) على سلافيا مساء الثلاثاء في براغ.

الظهور التاريخي لداومان لم يكن مجرّد لفتةٍ رمزية، بل جاء ضمن ليلةٍ أوروبية متكاملة للمدفعجية، الذين حسموا المواجهة بثلاثية وواصلوا نتائجهم المميّزة في المجموعة، وعكس أداء الشاب شخصيةً كبيرة وثقةً لافتة داخل الملعب، فيما اعتبره مدرّبه ميكيل أرتيتا صاحب قدرات تجعل منه مشروع لاعبٍ كبير.

وبتحقيق هذا الإنجاز، كسر داومان الرقم السابق المسجّل يوسوفا موكوكو (16 عاما و18 يوما مع في 2020)، كما تراجع في لائحة الأصغر سنّا، لتُعاد صياغة ترتيب السجلات التاريخية لهذه الفئة العمرية في البطولة القارية الأولى.

وبينما يواصل آرسنال الاعتماد المرحلي على المواهب الصاعدة، يُنظر إلى مشاركة داومان الأوروبية كخطوةٍ مفصلية في مساره المبكّر، وكإشارةٍ إلى عمق مشروع النادي بتجديد دمائه بلاعبين شبّان قادرين على التكيّف مع إيقاع المنافسات الكبرى.





