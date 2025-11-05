الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

ماكس داومان يدخل تاريخ الأبطال

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ماكس داومان يدخل تاريخ الأبطال
A-
A+

كرة القدم

2025-11-05 | 00:48
ماكس داومان يدخل تاريخ الأبطال

دوّن الإنجليزي ماكس داومان اسمه بحروفٍ ذهبيّة

دوّن الإنجليزي ماكس داومان اسمه بحروفٍ ذهبيّة في سجلات دوري أبطال أوروبا، بعدما أصبح أصغر لاعب في تاريخ البطولة بعمر 15 عاما و308 أيام، إثر مشاركته بديلا في الدقيقة 72 خلال فوز آرسنال (3-0) على سلافيا براغ مساء الثلاثاء في براغ. 
الظهور التاريخي لداومان لم يكن مجرّد لفتةٍ رمزية، بل جاء ضمن ليلةٍ أوروبية متكاملة للمدفعجية، الذين حسموا المواجهة بثلاثية وواصلوا نتائجهم المميّزة في المجموعة، وعكس أداء الشاب شخصيةً كبيرة وثقةً لافتة داخل الملعب، فيما اعتبره مدرّبه ميكيل أرتيتا صاحب قدرات تجعل منه مشروع لاعبٍ كبير. 
وبتحقيق هذا الإنجاز، كسر داومان الرقم السابق المسجّل باسم يوسوفا موكوكو (16 عاما و18 يوما مع بوروسيا دورتموند في 2020)، كما تراجع لامين يامال في لائحة الأصغر سنّا، لتُعاد صياغة ترتيب السجلات التاريخية لهذه الفئة العمرية في البطولة القارية الأولى. 
وبينما يواصل آرسنال الاعتماد المرحلي على المواهب الصاعدة، يُنظر إلى مشاركة داومان الأوروبية كخطوةٍ مفصلية في مساره المبكّر، وكإشارةٍ إلى عمق مشروع النادي بتجديد دمائه بلاعبين شبّان قادرين على التكيّف مع إيقاع المنافسات الكبرى.


مقالات ذات صلة

فيرمين يكتب حصته في تاريخ دوري الأبطال
2025-10-22

فيرمين يكتب حصته في تاريخ دوري الأبطال

ساكا يدخل تاريخ آرسنال الأوروبي
00:49

ساكا يدخل تاريخ آرسنال الأوروبي

الموهبة ريو نغوموها يدخل تاريخ ليفربول
2025-09-18

الموهبة ريو نغوموها يدخل تاريخ ليفربول

إعلاميّة "مزيّفة" بالذكاء الاصطناعي في دوري الأبطال
2025-10-03

إعلاميّة "مزيّفة" بالذكاء الاصطناعي في دوري الأبطال

ماكس داومان يدخل تاريخ الأبطال

رياضة

كرة القدم

ماكس داومان

دوري أبطال أوروبا

آرسنال

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ساكا يدخل تاريخ آرسنال الأوروبي
فيديو - تيفو أسطوري لجمهور بولنديّ

اقرأ ايضا في كرة القدم

سير ديفيد بيكهام يتوشّح الفروسية
01:23

سير ديفيد بيكهام يتوشّح الفروسية

بعد تقليده وسام الفروسية في قلعة وندسور

01:23

سير ديفيد بيكهام يتوشّح الفروسية

بعد تقليده وسام الفروسية في قلعة وندسور

أوجاع المواهب في الليغا
00:58

أوجاع المواهب في الليغا

تعرّض ثلاثة من ألمع مواهب الدوري الإسباني هذا الموسم لذات المشكلة

00:58

أوجاع المواهب في الليغا

تعرّض ثلاثة من ألمع مواهب الدوري الإسباني هذا الموسم لذات المشكلة

النادي الذي عاد إلى الكرة الأوروبية بعد 35 عاماً
00:57

النادي الذي عاد إلى الكرة الأوروبية بعد 35 عاماً

واحدةً من أكثر قصص الموسم إثارة في الكرة السويدية

00:57

النادي الذي عاد إلى الكرة الأوروبية بعد 35 عاماً

واحدةً من أكثر قصص الموسم إثارة في الكرة السويدية

اخترنا لك
سير ديفيد بيكهام يتوشّح الفروسية
01:23
أوجاع المواهب في الليغا
00:58
النادي الذي عاد إلى الكرة الأوروبية بعد 35 عاماً
00:57
أعجوبة تركية .. من الدرجة الخامسة الى صدارة الثانية
00:56

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025