لاعب إنجليزي يتعرّض للطعن

في حادث طعن جماعي على متن قطار متجه إلى

أصيب المدافع الشاب جوناثان جيوشي، لاعب سكونثورب ، بجروح غير مهدِّدة للحياة في حادث طعن جماعي على متن قطار متجه إلى في كامبريدجشير مساء السبت، بحسب ما أكد ناديه.

ونُقل اللاعب، البالغ 22 عاما، إلى المستشفى حيث خضع لعملية جراحية بعدما تعرّض لإصابة قطعية في الذراع، ولا تتوافر تفاصيل إضافية حول وضعه الطبي أو ملابسات الهجوم.

وأعلنت السلطات القضائية مثول رجل يبلغ 32 عاما أمام محكمة بيترابورو، متَّهَما بعدة محاولات قتل على صلة بالحادثة.

وانضم جيوشي إلى سكونثورب في أيلول - سبتمبر بعقد غير ملزم بعد فترة تجربة في التحضيرات، وسبق أن تواجد احتياطيا مع الفريق في منافسات الدوري الوطني.

كما تلقّى اللاعب رسائل دعم من أنديته السابقة، التي أشادت بالتزامه وأرسلت أمنيات بالشفاء له ولعائلته، فيما أعلن مالك ، إيفانغيلوس ماريناكيس، تخصيص دعم للمشجعين المتضرّرين من الواقعة، تقديراً لشجاعتهم وتكاتف مجتمع النادي.

يُذكر أنّ سكونثورب خاض في نفسه مباراة في خارج ملعبه، ولم يكن جيوشي ضمن قائمة اللقاء.







