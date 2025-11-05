الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

لاعب إنجليزي يتعرّض للطعن

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
لاعب إنجليزي يتعرّض للطعن
A-
A+

كرة القدم

2025-11-05 | 00:54
لاعب إنجليزي يتعرّض للطعن

في حادث طعن جماعي على متن قطار متجه إلى لندن

أصيب المدافع الشاب جوناثان جيوشي، لاعب سكونثورب يونايتد، بجروح غير مهدِّدة للحياة في حادث طعن جماعي على متن قطار متجه إلى لندن في كامبريدجشير مساء السبت، بحسب ما أكد ناديه.
ونُقل اللاعب، البالغ 22 عاما، إلى المستشفى حيث خضع لعملية جراحية بعدما تعرّض لإصابة قطعية في الذراع، ولا تتوافر تفاصيل إضافية حول وضعه الطبي أو ملابسات الهجوم.
وأعلنت السلطات القضائية مثول رجل يبلغ 32 عاما أمام محكمة بيترابورو، متَّهَما بعدة محاولات قتل على صلة بالحادثة.
وانضم جيوشي إلى سكونثورب في أيلول - سبتمبر بعقد غير ملزم بعد فترة تجربة في التحضيرات، وسبق أن تواجد احتياطيا مع الفريق في منافسات الدوري الوطني.
كما تلقّى اللاعب رسائل دعم من أنديته السابقة، التي أشادت بالتزامه وأرسلت أمنيات بالشفاء له ولعائلته، فيما أعلن مالك نوتنغهام فورست، إيفانغيلوس ماريناكيس، تخصيص دعم مالي للمشجعين المتضرّرين من الواقعة، تقديراً لشجاعتهم وتكاتف مجتمع النادي.
يُذكر أنّ سكونثورب خاض في اليوم نفسه مباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي خارج ملعبه، ولم يكن جيوشي ضمن قائمة اللقاء.



مقالات ذات صلة

ادعاءات صادمة: لاعبو الدوري الإنجليزي متورطون في التلاعب بالمباريات
2025-08-27

ادعاءات صادمة: لاعبو الدوري الإنجليزي متورطون في التلاعب بالمباريات

ناد إنجليزي يتكبّد كلفة باهظة لتنظيف نفايات في ملعبه
2025-09-14

ناد إنجليزي يتكبّد كلفة باهظة لتنظيف نفايات في ملعبه

سرقة وطعن وتدخل أمني.. في منطقة لبنانية!
2025-10-21

سرقة وطعن وتدخل أمني.. في منطقة لبنانية!

جريمة تهز طرابلس.. قتلت زوجها طعناً حتى الموت
2025-08-21

جريمة تهز طرابلس.. قتلت زوجها طعناً حتى الموت

لاعب إنجليزي يتعرّض للطعن

رياضة

كرة القدم

جوناثان جيوشي

سكونثورب يونايتد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
أعجوبة تركية .. من الدرجة الخامسة الى صدارة الثانية
وفاة مدرّب صربي خلال مباراة فريقه

اقرأ ايضا في كرة القدم

سير ديفيد بيكهام يتوشّح الفروسية
01:23

سير ديفيد بيكهام يتوشّح الفروسية

بعد تقليده وسام الفروسية في قلعة وندسور

01:23

سير ديفيد بيكهام يتوشّح الفروسية

بعد تقليده وسام الفروسية في قلعة وندسور

أوجاع المواهب في الليغا
00:58

أوجاع المواهب في الليغا

تعرّض ثلاثة من ألمع مواهب الدوري الإسباني هذا الموسم لذات المشكلة

00:58

أوجاع المواهب في الليغا

تعرّض ثلاثة من ألمع مواهب الدوري الإسباني هذا الموسم لذات المشكلة

النادي الذي عاد إلى الكرة الأوروبية بعد 35 عاماً
00:57

النادي الذي عاد إلى الكرة الأوروبية بعد 35 عاماً

واحدةً من أكثر قصص الموسم إثارة في الكرة السويدية

00:57

النادي الذي عاد إلى الكرة الأوروبية بعد 35 عاماً

واحدةً من أكثر قصص الموسم إثارة في الكرة السويدية

اخترنا لك
سير ديفيد بيكهام يتوشّح الفروسية
01:23
أوجاع المواهب في الليغا
00:58
النادي الذي عاد إلى الكرة الأوروبية بعد 35 عاماً
00:57
أعجوبة تركية .. من الدرجة الخامسة الى صدارة الثانية
00:56

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025