وفاة مدرّب صربي خلال مباراة فريقه

وفاة مدرّب صربي خلال مباراة فريقه
كرة القدم

2025-11-05 | 00:53
وفاة مدرّب صربي خلال مباراة فريقه

بعد تعرّضه لأزمة قلبية وسقوطه أثناء مباراة فريقه

توفّي مدرّب نادي رادنيتشكي 1923، ملادن جيجوفيتش، عن 44 عاما بعد تعرّضه لأزمة قلبية وسقوطه أثناء مباراة فريقه أمام ملادوست ضمن الدوري الصربي الممتاز مساء الأحد.
وتوقّف اللقاء بعد مرور 22 دقيقة لإسعاف المدرب على وجه السرعة ونقله إلى المستشفى، قبل أن يُستأنف اللعب مؤقتا ريثما ترد المستجدات الطبية.
وبعد نحو 20 دقيقة من استئناف المباراة، وصل النبأ الصادم بوفاة المدرّب، لتعمّ حالة من الانهيار والحزن بين اللاعبين داخل الملعب، ويُعلن لاحقا إلغاء المواجهة رسميا.
وشهدت الدقائق التالية لحظة إنسانية مؤلمة، إذ ظهر لاعبو رادنيتشكي يواسون بعضهم بعضا وسط دموع وانفعال واضحين، بينما ساد الصمت المدرجات التي تابعت بقلق تطوّر الحالة الصحية للمدرّب.
وكان جيجوفيتش قد عُيّن مديرا فنيا لرادنيتشكي في 23 تشرين الأوّل - أكتوبر الماضي، وهذه ثالث مباراة له فقط على رأس الجهاز الفني.
وعلى الصعيد الدولي، مثّل جيجوفيتش البوسنة والهرسك في مناسبتين خلال مسيرته لاعبا، التي امتدّت داخل بلاده وفي الجوار الألباني، قبل اعتزاله عام 2016.


وفاة مدرّب صربي خلال مباراة فريقه

رياضة

كرة القدم

رادنيتشكي 1923

ملادن جيجوفيتش

