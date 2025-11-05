أعجوبة تركية .. من الدرجة الخامسة الى صدارة الثانية

يسجّل نادي إسنلر إروكسبور واحدة من أسرع قصص الارتقاء في الحديثة، بعد رحلة تصاعدية بدأت من الدرجات وصولا إلى صدارة الدرجة الثانية التركية هذا الموسم.

فمنذ موسم 2016-17، صعد النادي من الدرجة الخامسة إلى الرابعة، ثم تُوِّج ببطولة الدرجة الرابعة في 2021-22 وصعد إلى الدرجة الثالثة، قبل أن يحسم لقب الدرجة الثالثة في 2023-24 ويترقّى إلى الدرجة الثانية للمرة الأولى في تاريخه.

هذه المتتابعة تؤكد المسار التصاعدي للنادي خلال أقل من عقد وتبرز قدرته على التكيّف السريع مع متطلبات كل درجة.

ومع انطلاق موسم 2025-26، لم يكتفِ إروكسبور بالتأقلم في الدرجة الثانية، بل ارتقى إلى القمة بعد فوزه (3-1) على تشوروم إف كيه في إسطنبول يوم الاثنين ضمن الجولة الثانية عشرة، وهي نتيجة وضعته مؤقتا في المركز الأول.

كما سبق هذا الفوز نتائج عريضة لافتة، بينها الانتصار (5-0) على إسطنبول سبور، ما عكس توازنا هجوميا وصلابةً دفاعية ساهما في تراكم نقاطٍ دفع بالفريق إلى الصدارة.

هذا التقدّم السريع يعكس مشروعا رياضيا منضبطا فنيا وإداريا، لفريق فرض إيقاعه، وحوّل ملعبه إلى نقطة قوة، وإذا حافظ إروكسبور على هذا النسق حتى نهاية الموسم، فسيكون على بُعد خطوة تاريخية من بلوغ .









