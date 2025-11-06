سباق اللاهزيمة بين بايرن ميونيخ وآرسنال

يواصل وآرسنال قيادة سباق "اللا هزيمة" في مع أرقام لافتة قبل قمة مرتقبة بينهما في .

بدأ الموسم الحالي بسلسلة مثالية بلغت 16 فوزًا متتاليًا في جميع المسابقات، وهو امتداد تفوّق تعزّز أخيرًا بفوزٍ عريض على في ثم انتصار قاري على .

على الضفة الأخرى، يمتلك أطول سلسلة عدم هزيمة حاليًا بين أندية الكبرى، إذ تمتد إلى 13 مباراة دون خسارة في كل المسابقات، تتضمن 10 انتصارات متتالية وثماني مباريات بشباك نظيفة على التوالي، وهو رقمٌ تاريخي عادل به النادي سلسلة تعود إلى عام 1903.

وتأخذ المقارنة بُعدًا عمليًا بعد فترة التوقّف الدولي لشهر تشرين الثاني - نوفمبر، إذ يستضيف آرسنال بايرن على ملعب يوم ٢٦ الجاري، ضمن مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا، في اختبار مباشر لقوة السلسلتين.







