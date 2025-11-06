سباق اللاهزيمة بين بايرن ميونيخ وآرسنال

يواصل بايرن ميونيخ
وآرسنال قيادة سباق "اللا هزيمة" في أوروبا
مع أرقام لافتة قبل قمة مرتقبة بينهما في دوري أبطال أوروبا
.
بايرن
بدأ الموسم الحالي بسلسلة مثالية بلغت 16 فوزًا متتاليًا في جميع المسابقات، وهو امتداد تفوّق تعزّز أخيرًا بفوزٍ عريض على ليفركوزن
في البوندسليغا
ثم انتصار قاري على باريس سان جيرمان
.
على الضفة الأخرى، يمتلك آرسنال
أطول سلسلة عدم هزيمة حاليًا بين أندية إنجلترا
الكبرى، إذ تمتد إلى 13 مباراة دون خسارة في كل المسابقات، تتضمن 10 انتصارات متتالية وثماني مباريات بشباك نظيفة على التوالي، وهو رقمٌ تاريخي عادل به النادي سلسلة تعود إلى عام 1903.
وتأخذ المقارنة بُعدًا عمليًا بعد فترة التوقّف الدولي لشهر تشرين الثاني - نوفمبر، إذ يستضيف آرسنال بايرن ميونيخ
على ملعب الإمارات
يوم ٢٦ الجاري، ضمن مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا، في اختبار مباشر لقوة السلسلتين.