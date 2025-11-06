الأخبار
سباق اللاهزيمة بين بايرن ميونيخ وآرسنال

سباق اللاهزيمة بين بايرن ميونيخ وآرسنال
كرة القدم

2025-11-06 | 01:27
سباق اللاهزيمة بين بايرن ميونيخ وآرسنال

يواصل بايرن ميونيخ وآرسنال قيادة سباق "اللا هزيمة" في أوروبا

يواصل بايرن ميونيخ وآرسنال قيادة سباق "اللا هزيمة" في أوروبا مع أرقام لافتة قبل قمة مرتقبة بينهما في دوري أبطال أوروبا
بايرن بدأ الموسم الحالي بسلسلة مثالية بلغت 16 فوزًا متتاليًا في جميع المسابقات، وهو امتداد تفوّق تعزّز أخيرًا بفوزٍ عريض على ليفركوزن في البوندسليغا ثم انتصار قاري على باريس سان جيرمان.
على الضفة الأخرى، يمتلك آرسنال أطول سلسلة عدم هزيمة حاليًا بين أندية إنجلترا الكبرى، إذ تمتد إلى 13 مباراة دون خسارة في كل المسابقات، تتضمن 10 انتصارات متتالية وثماني مباريات بشباك نظيفة على التوالي، وهو رقمٌ تاريخي عادل به النادي سلسلة تعود إلى عام 1903. 
وتأخذ المقارنة بُعدًا عمليًا بعد فترة التوقّف الدولي لشهر تشرين الثاني - نوفمبر، إذ يستضيف آرسنال بايرن ميونيخ على ملعب الإمارات يوم ٢٦ الجاري، ضمن مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا، في اختبار مباشر لقوة السلسلتين.



مقالات ذات صلة

بايرن ميونيخ وسلسلة لا تعرف التعثّر
2025-10-26

بايرن ميونيخ وسلسلة لا تعرف التعثّر

بايرن ميونيخ بقيادة فينسنت كومباني: العلامة الكاملة
2025-10-05

بايرن ميونيخ بقيادة فينسنت كومباني: العلامة الكاملة

بندٌ سرّي قد يسهّل رحيل هاري كين عن بايرن ميونيخ
2025-09-24

بندٌ سرّي قد يسهّل رحيل هاري كين عن بايرن ميونيخ

فيديو - انطلاقة نارية لهاري كين مع بايرن ميونيخ
2025-09-21

فيديو - انطلاقة نارية لهاري كين مع بايرن ميونيخ

جماهير مارسيليا تُكرِّم بوب مارلي
بداية ملفتة للنادي الأذربيجاني في دوري أبطال أوروبا

كورينثيانز يطالب ديباي بمغادرة الفندق الذي يقيم فيه
01:28

كورينثيانز يطالب ديباي بمغادرة الفندق الذي يقيم فيه

إقامة ديباي في الجناح تتضمّن خدمات متعدّدة على مدار الساعة

01:28

كورينثيانز يطالب ديباي بمغادرة الفندق الذي يقيم فيه

إقامة ديباي في الجناح تتضمّن خدمات متعدّدة على مدار الساعة

جماهير مارسيليا تُكرِّم بوب مارلي
01:27

جماهير مارسيليا تُكرِّم بوب مارلي

قبل انطلاق مباراة مارسيليا أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

01:27

جماهير مارسيليا تُكرِّم بوب مارلي

قبل انطلاق مباراة مارسيليا أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

بداية ملفتة للنادي الأذربيجاني في دوري أبطال أوروبا
01:25

بداية ملفتة للنادي الأذربيجاني في دوري أبطال أوروبا

واصل قره باغ الأذربيجاني نتائجه اللافتة في دوري أبطال أوروبا

01:25

بداية ملفتة للنادي الأذربيجاني في دوري أبطال أوروبا

واصل قره باغ الأذربيجاني نتائجه اللافتة في دوري أبطال أوروبا

كورينثيانز يطالب ديباي بمغادرة الفندق الذي يقيم فيه
01:28
جماهير مارسيليا تُكرِّم بوب مارلي
01:27
بداية ملفتة للنادي الأذربيجاني في دوري أبطال أوروبا
01:25
بداية موسم تاريخية لبايرن ميونيخ في كل المسابقات
01:25

