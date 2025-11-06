جماهير مارسيليا تُكرِّم بوب مارلي

قبل انطلاق مباراة مارسيليا أمام أتالانتا في ، رفعت جماهير النادي الفرنسي في مدرّج الجنوب "فيراج سود"، تيفو ضخم يُجسِّد أسطورة الريغي بوب مارلي، مع لافتات متتابعة تضمّنت العبارة الشهيرة: “Get up, stand up, stand up for your rights”.

ورافقت العرضَ أعلامٌ بألوان علم جامايكا وإشعالٌ للفوانيس الدخانية قبيل صافرة البداية في ملعب فيلودروم.

وجاء في ثلاث مراحل متتالية عكست مقاطع من الأغنية نفسها، في بصري متكامل جمع الصورة واللافتات والدخّان، ما منح المدرّجات لمسةً احتفالية ورسالةً إنسانية واضحة تتقاطع مع هوية المدينة وناديها.

وعلى الصعيد الرياضي، لم يكتمل مساء مارسيليا بالنتيجة، إذ خسر الفريق اللقاء بهدفٍ قاتل في اللحظات ، ما عقّد مهمته في سباق التأهل ضمن الدوري المرحلي لدوري ابطال هذا الموسم.

ويُذكر أنّ جماهير مارسيليا لجأت إلى رمزية مارلي في مناسبات سابقة، من بينها مواجهة أياكس في عام 2023، حيث قُدِّم تيفو مماثل لاقى انتشارًا واسعًا على المنصّات ووسائل الإعلام المتخصصة.







