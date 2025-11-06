بداية ملفتة للنادي الأذربيجاني في دوري أبطال أوروبا

واصل الأذربيجاني نتائجه اللافتة في

واصل الأذربيجاني نتائجه اللافتة في هذا الموسم، رافعًا رصيده إلى 7 نقاط من 12 ممكنة بعد أربع مباريات، عقب تعادلٍ مثير (٢-٢) مع في باكو.

وجاء هذا التعادل بعد خسارةٍ وحيدة حتى الآن أمام أتلتيك (١-٣) في سان ماميس، بعدما دشّن الفريق مشواره بانتصارين متتاليين: قلب تأخره بهدفين ليهزم (٣-٢) في ، ثم تفوّق على كوبنهاغن (٢-٠) في باكو.

وبهذا المسار (فوزان، تعادل، هزيمة)، يترسّخ النادي ضمن الثلث العلوي من مرحلة الدوري في النسخة الجديدة من البطولة، ويحقق ثاني ظهورٍ له في دور الأبطال، ويكرّس صورة "الحصان الأسود" على مضاهاة أندية الصف الأول أوروبيًا بنتائج ملموسة أمام بنفيكا وتشيلسي تحديدًا.





