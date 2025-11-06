بداية ملفتة للنادي الأذربيجاني في دوري أبطال أوروبا

واصل قره باغ
الأذربيجاني نتائجه اللافتة في دوري أبطال أوروبا
هذا الموسم، رافعًا رصيده إلى 7 نقاط من 12 ممكنة بعد أربع مباريات، عقب تعادلٍ مثير (٢-٢) مع تشيلسي
في باكو.
وجاء هذا التعادل بعد خسارةٍ وحيدة حتى الآن أمام أتلتيك بلباو
(١-٣) في سان ماميس، بعدما دشّن الفريق مشواره بانتصارين متتاليين: قلب تأخره بهدفين ليهزم بنفيكا
(٣-٢) في لشبونة
، ثم تفوّق على كوبنهاغن (٢-٠) في باكو.
وبهذا المسار (فوزان، تعادل، هزيمة)، يترسّخ النادي ضمن الثلث العلوي من مرحلة الدوري في النسخة الجديدة من البطولة، ويحقق ثاني ظهورٍ له في دور الأبطال، ويكرّس صورة "الحصان الأسود" القادر
على مضاهاة أندية الصف الأول أوروبيًا بنتائج ملموسة أمام بنفيكا وتشيلسي تحديدًا.