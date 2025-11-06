كورينثيانز يطالب ديباي بمغادرة الفندق الذي يقيم فيه

إقامة ديباي في تتضمّن خدمات متعدّدة على مدار الساعة

طلب على لسان أوسمار ستابيله، من مهاجمه مغادرة الفندقي الفاخر الذي يقيم فيه بوسط والانتقال إلى مسكن أقل كلفة، إذ تتحمّل خزينة النادي رفاتورة شهرية تُقدَّر بنحو 46 ألف .

وتشير التفاصيل إلى أنّ إقامة ديباي في الجناح تتضمّن خدمات متعدّدة على مدار الساعة، منها خدمة الغرف والتنظيف وموظف خدمة النزلاء ومدير شؤون خاص بالجناح، إضافة إلى امتيازات منصوص عليها تعاقديا مثل طاهٍ خاص، وحارس أمن شخصي، وسيارة مُدرّعة مع سائق خاص.

وبحسب ما نُقل عن النادي، فإن اللاعب أبدى استعدادا مبدئيا للبحث عن بديل، إلّا أنّه لا يزال مقيمًا في الفندق ولا يوجد جدول زمني لمغادرته حتى الآن، ورجّحت مصادر مقرّبة منه صعوبة تخلّيه عن السكن الحالي نظرا لعوامل الراحة والخدمات والموقع القريب من مركز تدريب الفريق.

ويأتي هذا المسعى ضمن جهود الإدارة لتقليص النفقات في ظل ضغوط مالية كبيرة على النادي، إذ أفادت تقارير بأن ديون كورينثيانز تقارب 2.7 مليار برازيلي، مع صعوبات في الإيفاء بالالتزامات قصيرة الأجل، فضلًا عن عقوبة "حظر تسجيل" من قائمة حاليا.

وتبقى الخطوة التالية رهينة قبول اللاعب الذي تُرجِّح مصادر أنه لن يغادر في المدى القريب، علمًا بأن بند تحمّل السكن والخدمات الملحقة به واردٌ في عقده مع النادي.







