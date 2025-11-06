الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

كورينثيانز يطالب ديباي بمغادرة الفندق الذي يقيم فيه

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
كورينثيانز يطالب ديباي بمغادرة الفندق الذي يقيم فيه
A-
A+

كرة القدم

2025-11-06 | 01:28
كورينثيانز يطالب ديباي بمغادرة الفندق الذي يقيم فيه

إقامة ديباي في الجناح تتضمّن خدمات متعدّدة على مدار الساعة

طلب نادي كورينثيانز على لسان رئيس النادي أوسمار ستابيله، من مهاجمه الهولندي ممفيس ديباي مغادرة الجناح الفندقي الفاخر الذي يقيم فيه بوسط ساو باولو والانتقال إلى مسكن أقل كلفة، إذ تتحمّل خزينة النادي رفاتورة شهرية تُقدَّر بنحو 46 ألف دولار.
وتشير التفاصيل إلى أنّ إقامة ديباي في الجناح تتضمّن خدمات متعدّدة على مدار الساعة، منها خدمة الغرف والتنظيف وموظف خدمة النزلاء ومدير شؤون خاص بالجناح، إضافة إلى امتيازات منصوص عليها تعاقديا مثل طاهٍ خاص، وحارس أمن شخصي، وسيارة مُدرّعة مع سائق خاص. 
وبحسب ما نُقل عن النادي، فإن اللاعب أبدى استعدادا مبدئيا للبحث عن بديل، إلّا أنّه لا يزال مقيمًا في الفندق ولا يوجد جدول زمني لمغادرته حتى الآن، ورجّحت مصادر مقرّبة منه صعوبة تخلّيه عن السكن الحالي نظرا لعوامل الراحة والخدمات والموقع القريب من مركز تدريب الفريق. 
ويأتي هذا المسعى ضمن جهود الإدارة لتقليص النفقات في ظل ضغوط مالية كبيرة على النادي، إذ أفادت تقارير بأن ديون كورينثيانز تقارب 2.7 مليار ريال برازيلي، مع صعوبات في الإيفاء بالالتزامات قصيرة الأجل، فضلًا عن عقوبة "حظر تسجيل" من فيفا قائمة حاليا.
وتبقى الخطوة التالية رهينة قبول اللاعب الذي تُرجِّح مصادر أنه لن يغادر في المدى القريب، علمًا بأن بند تحمّل السكن والخدمات الملحقة به واردٌ في عقده مع النادي.



مقالات ذات صلة

سرقة جواز ممفيس ديباي في البرازيل
2025-10-07

سرقة جواز ممفيس ديباي في البرازيل

ممفيس ديباي يحطم الأرقام القياسية الهولندية
2025-09-08

ممفيس ديباي يحطم الأرقام القياسية الهولندية

وُجد ميّتاً في الفندق: وفاة كشّاف تكساس رينجرز المخضرم
2025-09-22

وُجد ميّتاً في الفندق: وفاة كشّاف تكساس رينجرز المخضرم

مسلم يقرر مغادرة مصر بعد عام من الأزمات: "اتكسرت ومش قادر أكمّل"
07:47

مسلم يقرر مغادرة مصر بعد عام من الأزمات: "اتكسرت ومش قادر أكمّل"

كورينثيانز يطالب ديباي بمغادرة الفندق الذي يقيم فيه

رياضة

كرة القدم

كورينثيانز

ممفيس ديباي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
جماهير مارسيليا تُكرِّم بوب مارلي

اقرأ ايضا في كرة القدم

جماهير مارسيليا تُكرِّم بوب مارلي
01:27

جماهير مارسيليا تُكرِّم بوب مارلي

قبل انطلاق مباراة مارسيليا أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

01:27

جماهير مارسيليا تُكرِّم بوب مارلي

قبل انطلاق مباراة مارسيليا أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

سباق اللاهزيمة بين بايرن ميونيخ وآرسنال
01:27

سباق اللاهزيمة بين بايرن ميونيخ وآرسنال

يواصل بايرن ميونيخ وآرسنال قيادة سباق "اللا هزيمة" في أوروبا

01:27

سباق اللاهزيمة بين بايرن ميونيخ وآرسنال

يواصل بايرن ميونيخ وآرسنال قيادة سباق "اللا هزيمة" في أوروبا

بداية ملفتة للنادي الأذربيجاني في دوري أبطال أوروبا
01:25

بداية ملفتة للنادي الأذربيجاني في دوري أبطال أوروبا

واصل قره باغ الأذربيجاني نتائجه اللافتة في دوري أبطال أوروبا

01:25

بداية ملفتة للنادي الأذربيجاني في دوري أبطال أوروبا

واصل قره باغ الأذربيجاني نتائجه اللافتة في دوري أبطال أوروبا

اخترنا لك
جماهير مارسيليا تُكرِّم بوب مارلي
01:27
سباق اللاهزيمة بين بايرن ميونيخ وآرسنال
01:27
بداية ملفتة للنادي الأذربيجاني في دوري أبطال أوروبا
01:25
بداية موسم تاريخية لبايرن ميونيخ في كل المسابقات
01:25

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025