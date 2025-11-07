فيديو - جماهير بولونيا تُشعل المدرّجات

🇮🇹🎆 fans in their match vs Brann! 😮 pic.twitter.com/251M0bsPII — EuroFoot (@eurofootcom) November 6, 2025

أشعلت جماهير مدرّجات ملعب ريناتو دالّ آرا بمشهدٍ صاخب وأعلامٍ وألعاب ناريّة قبل وأثناء مواجهة الفريق أمام بران النرويجي، في الجولة الرابعة من يوم أمس الخميس، ما عكس الأجواء الحماسية التي سبقت صافرة البداية وأضفت بُعدا بصريا على ليلةٍ أوروبية كبيرة في بولونيا.وعلى أرض الملعب، انتهت المباراة بالتعادل السلبي بعد أحداثٍ مبكرة غيّرت مسارها، إذ لعب بولونيا بعشرة لاعبين لأكثر من ساعةٍ عقب بطاقةٍ حمراء مباشرة لشارالامبوس ليكوغيانّيس عند الدقيقة 23، في لقطةٍ وُصفت بالجدلية وأعادت رسم ملامح اللقاء.ورغم النقص العددي، صنع أصحاب فرصا متفرقة، فيما اكتفى بران بانضباطٍ دفاعي ومحاولاتٍ مرتدةٍ محدودة للحفاظ على نقطةٍ ثمينة خارج .وثبّتت متابعات المباراة الحية وملخصاتها مسار التعادل حتى النهاية ضمن الجولة الرابعة، مؤكِّدة صمود بولونيا أمام الضغط وتماسك الضيوف حتى صافرة الختام.