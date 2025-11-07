الأخبار
فيديو - جماهير بولونيا تُشعل المدرّجات

كرة القدم

2025-11-07 | 00:20
فيديو - جماهير بولونيا تُشعل المدرّجات

أشعلت جماهير بولونيا مدرّجات ملعب ريناتو دالّ آرا بمشهدٍ صاخب

أشعلت جماهير بولونيا مدرّجات ملعب ريناتو دالّ آرا بمشهدٍ صاخب وأعلامٍ وألعاب ناريّة قبل وأثناء مواجهة الفريق أمام بران النرويجي، في الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي يوم أمس الخميس، ما عكس الأجواء الحماسية التي سبقت صافرة البداية وأضفت بُعدا بصريا على ليلةٍ أوروبية كبيرة في بولونيا.
وعلى أرض الملعب، انتهت المباراة بالتعادل السلبي بعد أحداثٍ مبكرة غيّرت مسارها، إذ لعب بولونيا بعشرة لاعبين لأكثر من ساعةٍ عقب بطاقةٍ حمراء مباشرة لشارالامبوس ليكوغيانّيس عند الدقيقة 23، في لقطةٍ وُصفت بالجدلية وأعادت رسم ملامح اللقاء. 
ورغم النقص العددي، صنع أصحاب الأرض فرصا متفرقة، فيما اكتفى بران بانضباطٍ دفاعي ومحاولاتٍ مرتدةٍ محدودة للحفاظ على نقطةٍ ثمينة خارج الديار
وثبّتت متابعات المباراة الحية وملخصاتها مسار التعادل حتى النهاية ضمن الجولة الرابعة، مؤكِّدة صمود بولونيا أمام الضغط وتماسك الضيوف حتى صافرة الختام.



