محاكمة مالك نوتنغهام وأولمبياكوس في اليونان

كرة القدم

2025-11-07 | 00:19
يخضع ماريناكيس للمحاكمة في اليونان

يخضع إيفانغيلوس ماريناكيس، مالك نادي نوتنغهام فورست الإنكليزي، للمحاكمة في اليونان بتهم تتعلق بسوء السلوك.
ماريناكيس، البالغ من العمر 58 عاما، والذي يملك أيضا نادي أولمبياكوس، بطل اليونان الحالي، يُشتبه في تورّطه بأعمال عنف في كرة القدم ودعمه لمنظمة إجرامية.
وتتعلق التهم بأحداث وقعت عام 2023 بين جماهير بعد مباراة في الكرة الطائرة للسيدات شارك فيها فريق أولمبياكوس.
وتحظى هذه المحاكمة باهتمام واسع داخل اليونان وخارجها، نظرا إلى أن ماريناكيس يُعتبر شخصية بارزة في عالم كرة القدم، وقد تكون لهذه الاتهامات تداعيات خطيرة على سمعته وسمعة الناديين اللذين يمثلهما، فضلًا عن تأثيرها على صورتهما في المجتمع الرياضي الدولي.



