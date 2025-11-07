الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
النادي الدانماركي يواصل العلامة الكاملة أوروبيا

النادي الدانماركي يواصل العلامة الكاملة أوروبيا
كرة القدم

2025-11-07 | 00:21
النادي الدانماركي يواصل العلامة الكاملة أوروبيا

حقق إف سي ميتيلاند سلسلة انتصارات في الدوري الأوروبي هذا الموسم

حقق إف سي ميتيلاند سلسلة انتصارات في الدوري الأوروبي هذا الموسم، جاءت توالياً (2-0) على شتورم غراتس النمساوي، (3-2) على نوتنغهام فورست الانجليزي، (3-0) على مكابي تل أبيب الصهيوني، و(3-1) على سلتيك الإسكتلندي. 
وبهذه الحصيلة، حصد الفريق العلامة الكاملة بعد أربع مباريات، مع فاعلية هجومية لافتة بلغت 11 هدفًا، ودفاع متماسك استقبل ثلاثة أهداف فقط خلال الجولات الأربع.
وأبرزت المباريات تنوع أدوات الحسم لدى النادي الدانماركي بين الكرات الثابتة والضغط العالي والانتقال السريع، إلى جانب قدرة واضحة على إدارة الفترات الحاسمة أمام منافسين من مدارس كروية مختلفة.
ويمتد الزخم إلى جميع المسابقات، إذ دخل ميتيلاند سلسلةً بلا هزيمة في آخر 12 مباراة، ما عكس استقرارا فنيا وتوازنا بين خطوطه، وقد حافظ الفريق على نسقٍ تنافسي منتظم، مع حضور بدني جيد وكثافة في استرجاع الكرة، الأمر الذي مكّنه من الحفاظ على الفارق عندما يتقدم، والعودة بسرعة للهجوم عند الحاجة. 
وتؤكّد حصيلة النتائج الأوروبية حتى الآن، أنّ ميتيلاند يسير بخطى ثابتة في حملته القارّيّة، مع بقاء الاختبارات المقبلة معيارا لاستدامة هذا الإيقاع والانضباط.
وتمنحه النتائج الميدانية أفضلية معنوية قبل استكمال مرحلة الدوري، فيما تضع منافسيه أمام ضرورة ردّ الفعل لتقليص الفوارق في الجولات اللاحقة.



