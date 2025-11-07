الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

أوسيمن يواصل التألّق الأوروبي مع غلطة سراي

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
أوسيمن يواصل التألّق الأوروبي مع غلطة سراي
A-
A+

كرة القدم

2025-11-07 | 00:22
أوسيمن يواصل التألّق الأوروبي مع غلطة سراي

رفع رصيده إلى 12 هدفا في آخر 8 مباريات أوروبية

واصل النيجيري فيكتور أوسيمن (26 عاما) تألّقه القاري بقميص غلطة سراي، بعدما رفع رصيده إلى 12 هدفا في آخر 8 مباريات أوروبية خاضها مع النادي التركي، وهي أفضل سلسلة تهديفية للاعب مع الفريق في البطولات الأوروبية خلال هذه الفترة. 
وجاءت الأهداف على النحو الآتي: ثنائية أمام توتنهام (3-2) في الدوري الأوروبي، هدف في ملعب ألكمار وهدف في إسطنبول أمام ألكمار، هدف أمام دينامو كييف، هدف أمام أياكس، ثم ثلاثية في أمستردام (3-0) في دوري الأبطال، هدف أمام ليفربول (1-0)، وثنائية أمام بودو غليمت (3-1). 
وتعكس السلسلة قدرة المهاجم على الحسم بمختلف السيناريوهات، من ركلات الجزاء تحت الضغط إلى التحركات خلف المدافعين والإنهاء بالرأس داخل المنطقة، وهو ما منَح الفريق أفضليّة في جدول الدوري في دوري الأبطال ومسار المشاركات الأوروبية عموما.
ومع هذا الإيقاع، يرسّخ أوسيمن مكانته كأحد أبرز الأوراق الهجومية في القارة خلال الموسم الجاري، فيما يراهن غلطة سراي على استدامة الفاعلية نفسها في المواعيد الحاسمة المقبلة.



مقالات ذات صلة

لاريجاني يخطئ بتاريخ بيروت.. غلطة أم رسالة؟
2025-08-14

لاريجاني يخطئ بتاريخ بيروت.. غلطة أم رسالة؟

النادي الدانماركي يواصل العلامة الكاملة أوروبيا
00:21

النادي الدانماركي يواصل العلامة الكاملة أوروبيا

فيديو - إيفان بيريشيتش يفتتح موسمه الثاني مع آيندهوفن بتألّق كبير
2025-08-10

فيديو - إيفان بيريشيتش يفتتح موسمه الثاني مع آيندهوفن بتألّق كبير

راشفورد يواصل السلسلة الناجحة مع برشلونة
2025-10-22

راشفورد يواصل السلسلة الناجحة مع برشلونة

أوسيمن يواصل التألّق الأوروبي مع غلطة سراي

رياضة

كرة القدم

فيكتور أوسيمن

غلطة سراي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
سيتي ويويفا يمنعان دخول كاراغر إلى مدرّج الضيوف
النادي الدانماركي يواصل العلامة الكاملة أوروبيا

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - استقبال خرافي لميسي في حضور الرئيس ترامب
00:38

فيديو - استقبال خرافي لميسي في حضور الرئيس ترامب

عُقد America Business Forum في مدينة ميامي

00:38

فيديو - استقبال خرافي لميسي في حضور الرئيس ترامب

عُقد America Business Forum في مدينة ميامي

هل تصدق؟ .. الأندية الإنجليزية تكتسح نظيرتها الاسبانية
00:26

هل تصدق؟ .. الأندية الإنجليزية تكتسح نظيرتها الاسبانية

اكتساح الأندية الإنجليزية لنظيرتها الاسبانية

00:26

هل تصدق؟ .. الأندية الإنجليزية تكتسح نظيرتها الاسبانية

اكتساح الأندية الإنجليزية لنظيرتها الاسبانية

فيل فودين لاعبٌ مذهل يعمل بصمت وأرقامه مدهشة
00:25

فيل فودين لاعبٌ مذهل يعمل بصمت وأرقامه مدهشة

رفع فودين رصيده من الأهداف الى 104

00:25

فيل فودين لاعبٌ مذهل يعمل بصمت وأرقامه مدهشة

رفع فودين رصيده من الأهداف الى 104

اخترنا لك
فيديو - استقبال خرافي لميسي في حضور الرئيس ترامب
00:38
هل تصدق؟ .. الأندية الإنجليزية تكتسح نظيرتها الاسبانية
00:26
فيل فودين لاعبٌ مذهل يعمل بصمت وأرقامه مدهشة
00:25
ماريسكا يُدوِّر نصفَ تشكيلته في كلّ مباراة
00:24

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025