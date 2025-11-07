أوسيمن يواصل التألّق الأوروبي مع غلطة سراي

واصل النيجيري فيكتور أوسيمن (26 عاما) تألّقه القاري بقميص غلطة سراي
، بعدما رفع رصيده إلى 12 هدفا في آخر 8 مباريات أوروبية خاضها مع النادي التركي
، وهي أفضل سلسلة تهديفية للاعب مع الفريق في البطولات الأوروبية خلال هذه الفترة.
وجاءت الأهداف على النحو الآتي: ثنائية أمام توتنهام
(3-2) في الدوري الأوروبي
، هدف في ملعب ألكمار وهدف في إسطنبول أمام ألكمار، هدف أمام دينامو كييف
، هدف أمام أياكس
، ثم ثلاثية في أمستردام (3-0) في دوري الأبطال
، هدف أمام ليفربول
(1-0)، وثنائية أمام بودو غليمت (3-1).
وتعكس السلسلة قدرة المهاجم على الحسم بمختلف السيناريوهات، من ركلات الجزاء تحت الضغط إلى التحركات خلف المدافعين والإنهاء بالرأس داخل المنطقة، وهو ما منَح الفريق أفضليّة في جدول الدوري في دوري
الأبطال ومسار المشاركات الأوروبية عموما.
ومع هذا الإيقاع
، يرسّخ أوسيمن مكانته كأحد أبرز الأوراق الهجومية في القارة خلال الموسم الجاري، فيما يراهن غلطة سراي على استدامة الفاعلية نفسها في المواعيد الحاسمة المقبلة.