أوسيمن يواصل التألّق الأوروبي مع غلطة سراي

رفع رصيده إلى 12 هدفا في آخر 8 مباريات أوروبية

واصل النيجيري فيكتور أوسيمن (26 عاما) تألّقه القاري بقميص ، بعدما رفع رصيده إلى 12 هدفا في آخر 8 مباريات أوروبية خاضها مع النادي ، وهي أفضل سلسلة تهديفية للاعب مع الفريق في البطولات الأوروبية خلال هذه الفترة.

وجاءت الأهداف على النحو الآتي: ثنائية أمام (3-2) في ، هدف في ملعب ألكمار وهدف في إسطنبول أمام ألكمار، هدف أمام ، هدف أمام ، ثم ثلاثية في أمستردام (3-0) في ، هدف أمام (1-0)، وثنائية أمام بودو غليمت (3-1).

وتعكس السلسلة قدرة المهاجم على الحسم بمختلف السيناريوهات، من ركلات الجزاء تحت الضغط إلى التحركات خلف المدافعين والإنهاء بالرأس داخل المنطقة، وهو ما منَح الفريق أفضليّة في جدول الدوري في الأبطال ومسار المشاركات الأوروبية عموما.

ومع هذا ، يرسّخ أوسيمن مكانته كأحد أبرز الأوراق الهجومية في القارة خلال الموسم الجاري، فيما يراهن غلطة سراي على استدامة الفاعلية نفسها في المواعيد الحاسمة المقبلة.







