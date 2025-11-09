الأخبار
فيديو - بهدفين وتمريرة حاسمة .. ميسي يحمل انتر ميامي لنصف النهائي

فيديو - بهدفين وتمريرة حاسمة .. ميسي يحمل انتر ميامي لنصف النهائي
كرة القدم

2025-11-09 | 02:29
فيديو - بهدفين وتمريرة حاسمة .. ميسي يحمل انتر ميامي لنصف النهائي

التأهل الى نصف نهائي المنطقة الشرقية من الدوري الأميركي

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه انتر ميامي الى فوز كبير (4-0) على ناشفيل، حاسماً التفوق (2-1) في اجمالي ثلاث مباريات، والتأهل الى الدور نصف النهائي للمنطقة الشرقية من الدوري الأميركي، حيث يواجه سينسيناتي في 22 الجاري.
وسجل ميسي الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 10 و39، فيما سجل تاديو أليندي الهدف الثالث في الدقيقة 73 بعد هدية من جوردي ألبا، وأضاف الهدف الرابع بعد ثلاث دقائق اثر تمريرة حاسمة رائعة من ميسي.



فيديو - بهدفين وتمريرة حاسمة .. ميسي يحمل انتر ميامي لنصف النهائي

