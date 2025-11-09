الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

نادي سلتيك يحظر مجموعة من مشجعيه .. إليكم السبب

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
نادي سلتيك يحظر مجموعة من مشجعيه .. إليكم السبب
A-
A+

كرة القدم

2025-11-09 | 02:35
نادي سلتيك يحظر مجموعة من مشجعيه .. إليكم السبب

فرض نادي سلتيك الأسكتلندي حظرا على مجموعة "غرين بريغيد"

فرض نادي سلتيك الأسكتلندي حظرا على مجموعة "غرين بريغيد" من حضور المباريات، عقب أحداث شغب رافقت الفوز (4-0) على فالكيرك في 29 تشرين الأول - أكتوبر على ملعب "سلتيك بارك".
وجاء القرار بعد أن أفادت الشرطة بتعرّض عنصرين من قواتها ومراقبٍ منظم للاعتداء من قِبل مجموعة كبيرة من الجماهير في منطقة مجاورة للمدرّج.
وذكر النادي أنّ الحادثة فعّلت عقوبة مُعلّقة سلفًا تعود إلى تموز – يوليو، بسبب مخالفات متكرّرة لسياسات السلامة والأمن.
وبموجب التنفيذ، يُحرم أفراد المجموعة من حضور ثلاث مباريات في ملعب فريقهم أمام كيلمارنوك ودندي والمتصدّر هارتس، مع تقييد حضورهم للمباريات خارج الأرض خلال الفترة ذاتها، وتسبق نهاية العقوبة رحلاتٌ إلى سانت ميرين وفاينورد وهيبرنيان.
وأظهر مقطع مصوَّر تجمّع عشرات المشجعين في ممرّ مجاور للمدرج، بعدما حاولت الشرطة توقيف مشجعٍ اتُّهم بالاعتداء على أحد أفراد طاقم المباراة خلال تفتيشٍ روتيني للتذاكر، قبل أن تتدخّل مجموعة من الجماهير وتعرقل عمليّة التوقيف.
وأكّدت الشرطة فتح تحقيقٍ لتحديد هويات المتورطين، مشددةً على أنّ تعريض عناصرها وموظفي الملعب للخطر سلوك غير مقبول.
من جانبها، انتقدت مجموعة "غرين بريغيد" القرار عبر منصّات التواصل، معتبرةً أنه استهدافٌ لأصوات معارضة لإدارة النادي، وأنّ توقيته يهدف إلى احتواء الضغوط الجماهيرية المتزايدة على مجلس الإدارة.


مقالات ذات صلة

أول نادي مالطي في دور المجموعات لدوري المؤتمر الأوروبي
2025-08-29

أول نادي مالطي في دور المجموعات لدوري المؤتمر الأوروبي

فيديو - آلاف الاسبان يرفضون مواجهة أندية كرة السلة الاسرائيلية
2025-10-15

فيديو - آلاف الاسبان يرفضون مواجهة أندية كرة السلة الاسرائيلية

النادي الرياضي اللبناني بطلاً لبطولة أبو ظبي الدولية لكرة السلة
2025-10-05

النادي الرياضي اللبناني بطلاً لبطولة أبو ظبي الدولية لكرة السلة

وست هام يحظر غرضا جماهيريا مثيرا للجدل قبل الديربي
2025-09-12

وست هام يحظر غرضا جماهيريا مثيرا للجدل قبل الديربي

نادي سلتيك يحظر مجموعة من مشجعيه .. إليكم السبب

رياضة

كرة القدم

سلتيك

غرين بريغيد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
في سنّ 21 عاماً ... رحيل مؤلم لحارسة المرمى الشابة
فيديو - اليابانيون نظمّوا ممراً شرفيّاً للمكسيكيين لمناسبة الفوز

اقرأ ايضا في كرة القدم

مجلس استشاري من النجوم لتعزيز نمو اللعبة
02:55

مجلس استشاري من النجوم لتعزيز نمو اللعبة

تشكيل مجلس استشاري جديد يضمّ أعلاماً رياضية

02:55

مجلس استشاري من النجوم لتعزيز نمو اللعبة

تشكيل مجلس استشاري جديد يضمّ أعلاماً رياضية

هاشتاغ يونايتد يبيع "لاعبيه الافتراضيين" بصفقات قياسيّة
02:51

هاشتاغ يونايتد يبيع "لاعبيه الافتراضيين" بصفقات قياسيّة

إتمام "انتقالين قياسيّين عالميّا" للاعبَيه المعتمدَين على الذكاء الاصطناعي

02:51

هاشتاغ يونايتد يبيع "لاعبيه الافتراضيين" بصفقات قياسيّة

إتمام "انتقالين قياسيّين عالميّا" للاعبَيه المعتمدَين على الذكاء الاصطناعي

الشقيقان هيرنانديز يجلدان والدهما: تخلّى عنّا
02:50

الشقيقان هيرنانديز يجلدان والدهما: تخلّى عنّا

تحدث اللاعب الفرنسي عن أثر رحيل والده المفاجئ

02:50

الشقيقان هيرنانديز يجلدان والدهما: تخلّى عنّا

تحدث اللاعب الفرنسي عن أثر رحيل والده المفاجئ

اخترنا لك
مجلس استشاري من النجوم لتعزيز نمو اللعبة
02:55
هاشتاغ يونايتد يبيع "لاعبيه الافتراضيين" بصفقات قياسيّة
02:51
الشقيقان هيرنانديز يجلدان والدهما: تخلّى عنّا
02:50
6 من أصل 10 تعليقات: عنصرية مذهلة ضد يامال
02:37

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025