نادي سلتيك يحظر مجموعة من مشجعيه .. إليكم السبب

فرض نادي الأسكتلندي حظرا على مجموعة " بريغيد" من حضور المباريات، عقب أحداث شغب رافقت الفوز (4-0) على فالكيرك في 29 تشرين الأول - أكتوبر على ملعب "سلتيك بارك".

وجاء القرار بعد أن أفادت الشرطة بتعرّض عنصرين من قواتها ومراقبٍ منظم للاعتداء من قِبل مجموعة كبيرة من الجماهير في منطقة مجاورة للمدرّج.

وذكر النادي أنّ الحادثة فعّلت عقوبة مُعلّقة سلفًا تعود إلى – يوليو، بسبب مخالفات متكرّرة لسياسات السلامة والأمن.

وبموجب التنفيذ، يُحرم أفراد المجموعة من حضور ثلاث مباريات في ملعب فريقهم أمام ودندي والمتصدّر هارتس، مع تقييد حضورهم للمباريات خارج خلال الفترة ذاتها، وتسبق نهاية العقوبة رحلاتٌ إلى ميرين وفاينورد وهيبرنيان.

وأظهر مقطع مصوَّر تجمّع عشرات المشجعين في ممرّ مجاور للمدرج، بعدما حاولت الشرطة توقيف مشجعٍ اتُّهم بالاعتداء على أحد أفراد طاقم المباراة خلال تفتيشٍ روتيني للتذاكر، قبل أن تتدخّل مجموعة من الجماهير وتعرقل عمليّة التوقيف.

وأكّدت الشرطة فتح تحقيقٍ لتحديد هويات المتورطين، مشددةً على أنّ تعريض عناصرها وموظفي الملعب للخطر سلوك غير مقبول.

من جانبها، انتقدت مجموعة "غرين بريغيد" القرار عبر منصّات التواصل، معتبرةً أنه استهدافٌ لأصوات معارضة لإدارة النادي، وأنّ توقيته يهدف إلى احتواء الضغوط الجماهيرية المتزايدة على .





