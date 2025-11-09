في سنّ 21 عاماً ... رحيل مؤلم لحارسة المرمى الشابة

نعت جامعة النسائية حارستها الشابة

نعت جامعة النسائية، حارستها الشابة ميا هامانت التي توفيت عن 21 عاما، إثر صراع مع نوع نادر من سرطان الكلية في مرحلته الرابعة.

وكانت اللاعبة، المنحدرة من كورتي ماديرا في ولاية كاليفورنيا، قد شُخّصت بالمرض في – إبريل الماضي، وخضعت لعلاجات متواصلة خلال الأشهر اللاحقة.

وقالت إدارة الرياضة إن إرث ميا وروحها سيبقيان جزءاً من جامعة واشنطن، مؤكّدة أنّ قلبها وعطاءها وصلابتها ألهمت مجتمع "الهَسكي" بأكمله.

ووصفت المديرة الفنية نيكول فان دايك لاعبتها بأنّها "قلب الفريق"، مضيفة أنّ بهجتها وشجاعتها ولطفها رفعت معنويات الجميع، وأنّ تأثيرها سيبقى حاضرا في مسيرة وفي حياة جميع مع عرفها على الدوام.

وقدّمت هامانت موسما مميزا في سنتها الجامعية الثالثة، إذ تصدّرت "العشرة الأوائل" بنسبة تصدٍّ بلغت 88.2%، ما رسّخ مكانتها كإحدى أبرز حارسات المرمى على مستوى الجامعات.

وكانت هامانت قد روت لصحيفة الطلبة "ذا " أنّها قصدت قسم في الربيع الماضي بعد متاعب تنفّسية أسفرت عن سلسلة فحوصات انتهت بالتشخيص.

وفي أيار - مايو، أعلنت عبر إصابتها بالمرض، وحظيت بحملة تبرعات جمعت أكثر من 136 ألف ، وظهرت في تشرين الأول - أكتوبر على كرسي متحرّك لإطلاق صافرة بداية مباراة لكرة القدم الأميركية.





