في سنّ 21 عاماً ... رحيل مؤلم لحارسة المرمى الشابة

كرة القدم

2025-11-09 | 02:36
نعت جامعة واشنطن لكرة القدم النسائية حارستها الشابة

نعت جامعة واشنطن لكرة القدم النسائية، حارستها الشابة ميا هامانت التي توفيت عن 21 عاما، إثر صراع مع نوع نادر من سرطان الكلية في مرحلته الرابعة.
وكانت اللاعبة، المنحدرة من كورتي ماديرا في ولاية كاليفورنيا، قد شُخّصت بالمرض في نيسان – إبريل الماضي، وخضعت لعلاجات متواصلة خلال الأشهر اللاحقة.
وقالت إدارة الرياضة في الجامعة إن إرث ميا وروحها سيبقيان جزءاً من جامعة واشنطن، مؤكّدة أنّ قلبها وعطاءها وصلابتها ألهمت مجتمع "الهَسكي" بأكمله.
ووصفت المديرة الفنية نيكول فان دايك لاعبتها بأنّها "قلب الفريق"، مضيفة أنّ بهجتها وشجاعتها ولطفها رفعت معنويات الجميع، وأنّ تأثيرها سيبقى حاضرا في مسيرة وفي حياة جميع مع عرفها على الدوام.
وقدّمت هامانت موسما مميزا في سنتها الجامعية الثالثة، إذ تصدّرت "العشرة الأوائل" بنسبة تصدٍّ بلغت 88.2%، ما رسّخ مكانتها كإحدى أبرز حارسات المرمى على مستوى الجامعات.
وكانت هامانت قد روت لصحيفة الطلبة "ذا ديلي" أنّها قصدت قسم الطوارئ في الربيع الماضي بعد متاعب تنفّسية أسفرت عن سلسلة فحوصات انتهت بالتشخيص.
وفي أيار - مايو، أعلنت عبر إنستغرام إصابتها بالمرض، وحظيت بحملة تبرعات جمعت أكثر من 136 ألف دولار، وظهرت في تشرين الأول - أكتوبر على كرسي متحرّك لإطلاق صافرة بداية مباراة لكرة القدم الأميركية.


