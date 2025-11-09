6 من أصل 10 تعليقات: عنصرية مذهلة ضد يامال

تقرير مقلق صادر عن المرصد الإسباني لمناهضة العنصرية

تقرير مقلق صادر عن المرصد الإسباني لمناهضة العنصرية وكراهية الأجانب كشف أن 6 من أصل كل 10 تعليقات عنصرية تم رصدها على وسائل التواصل الاجتماعي كانت موجّهة إلى لاعب الشاب .

وأظهر التقرير أن يامال كان هدفا لـ60% من مجمل الإهانات العنصرية الموجهة إلى لاعبي في ، أي ما يعادل ضعف ما يتعرّض له نجم من إساءات.

أعلى معدّل للهجمات عبر الإنترنت سُجِّل خلال فترة حفل في ، حيث تعرّض اللاعب الشاب لشتائم عنصرية فادحة، من بينها وصفه بـ"المهاجر غير الشرعي".

وأوضح التقرير أن هذه الهجمات ليست حوادث منفردة، بل تأتي ضمن نمط متكرر من العنصرية المرتبطة بالأصل العرقي ولون البشرة والدين.

ورغم أن يامال وُلد في إسبانيا ويحمل جنسيتها، إلا أنه ما زال يتعرّض للاستهداف بسبب أصوله المغربية والإفريقية.





