6 من أصل 10 تعليقات: عنصرية مذهلة ضد يامال

تقرير مقلق صادر عن المرصد الإسباني لمناهضة العنصرية وكراهية الأجانب كشف أن 6 من أصل كل 10 تعليقات عنصرية تم رصدها على وسائل التواصل الاجتماعي الإسبانية
كانت موجّهة إلى لاعب برشلونة
الشاب لامين يامال
.
وأظهر التقرير أن يامال كان هدفا لـ60% من مجمل الإهانات العنصرية الموجهة إلى لاعبي كرة القدم
في إسبانيا
، أي ما يعادل ضعف ما يتعرّض له نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور
من إساءات.
أعلى معدّل للهجمات عبر الإنترنت سُجِّل خلال فترة حفل الكرة الذهبية
في باريس
، حيث تعرّض اللاعب الشاب لشتائم عنصرية فادحة، من بينها وصفه بـ"المهاجر غير الشرعي".
وأوضح التقرير أن هذه الهجمات ليست حوادث منفردة، بل تأتي ضمن نمط متكرر من العنصرية المرتبطة بالأصل العرقي ولون البشرة والدين.
ورغم أن يامال وُلد في إسبانيا ويحمل جنسيتها، إلا أنه ما زال يتعرّض للاستهداف بسبب أصوله المغربية والإفريقية.